INSS anuncia grande novidade para agilizar concessão de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma medida para acelerar a análise de pedidos de trabalhadores expostos a agentes nocivos. Agora, a avaliação não dependerá mais exclusivamente da perícia, sendo realizada de forma administrativa com base nas informações fornecidas no formulário de atividade especial.

A decisão visa agilizar o processo de análise dos pedidos de benefícios do INSS, eliminando a necessidade de aguardar agendamento e realização de perícias presenciais. No entanto, de acordo com informações disponibilizadas pelo instituto, essa dispensa de perícia será aplicada apenas nos casos em que as informações contidas no formulário forem consideradas suficientes para a avaliação.

Isso significa que em casos onde as informações se mostrem insuficientes ou se a empresa na qual o trabalhador foi exposto aos agentes nocivos já tenha sido extinta, será necessário passar por exame presencial para a análise mais detalhada. A medida representa uma tentativa de modernização por parte do INSS, que vem buscando simplificar o processo de solicitação dos benefícios e reduzir o tempo de espera para os trabalhadores que buscam o reconhecimento de atividade especial.

Dispensa de perícia para trabalhadores expostos a ruído

O INSS informou que a dispensa de perícia médica será implementada inicialmente para trabalhadores expostos a ruído, conforme a Portaria 1.630, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida busca simplificar a obtenção de benefícios relacionados à exposição sonora no ambiente de trabalho.

A ação do Instituto Nacional do Seguro Social busca agilizar o processo para trabalhadores expostos a ruído, eliminando etapas desnecessárias, ao mesmo tempo em que mantém a precisão na avaliação. A expectativa é de que, futuramente, com o aprimoramento das políticas previdenciárias, a dispensa de perícia seja estendida a outros casos.

Aposentadoria especial do INSS

A aposentadoria especial por exposição ao ruído é um direito de muitos trabalhadores, no entanto, ainda permanece pouco conhecida. Os trabalhadores que desempenham suas atividades em ambientes onde são expostos a níveis elevados de ruído têm o direito a essa modalidade, que reconhece os riscos à saúde associados a essa exposição.



Você também pode gostar:

Esse direito visa compensar os danos potenciais à saúde resultantes da exposição prolongada a um agente físico prejudicial, como o ruído acima dos limites permitidos. Uma das principais características desta modalidade é a redução no tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria.

Essa redução reconhece o impacto negativo da exposição ao ruído na saúde do trabalhador, permitindo que ele se aposente mais cedo em comparação com as regras gerais de aposentadoria. No entanto, é importante lembrar que a concessão da aposentadoria especial do INSS por exposição ao ruído requer uma comprovação documentada da exposição e o cumprimento dos critérios estabelecidos pela legislação previdenciária.

A iniciativa do INSS em dispensar a perícia para trabalhadores expostos a agentes nocivos, inicialmente focada na exposição ao ruído, representa um avanço significativo na modernização do processo de reconhecimento de atividade especial. Essa medida busca agilizar a análise de benefícios e eliminar barreiras burocráticas.

A dispensa de perícia, embora aplicada de forma seletiva com base nas informações fornecidas no formulário de atividade especial, reflete a busca do INSS por eficiência e simplificação nos procedimentos previdenciários. Mais informações sobre a medida podem ser obtidas nos canais oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social.