INSS: Aposentados e pensionistas recebem EXTRA na conta; Saiba como consultar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a divulgação de um valor extra para aposentados e pensionistas neste mês. Essa novidade deve ao Conselho da Justiça Federal (CJF) ter destinado R$ 2,1 bilhões para quitar as dívidas judiciais do governo federal com beneficiários. Neste artigo, vamos explicar como consultar o valor extra e fornecer informações importantes sobre o processo de cadastro no aplicativo do INSS.

Valor Extra para Aposentados e Pensionistas do INSS

O valor extra liberado pela CJF será destinado ao pagamento de 133.515 beneficiários que venceram processos de concessão ou revisão de benefício. Esses processos têm um limite de até 60 intervalos mínimos, o que equivale a R$ 79,2 mil neste ano. Essa medida visa beneficiários aposentados e pensionistas do INSS, que somam cerca de 37 milhões de pessoas, com pagamentos programados até 2023.

É importante ressaltar que o cronograma de pagamento varia de acordo com os valores e cada beneficiário deve ficar atento às bases de dados do INSS. Para saber se você tem direito ao valor extra e qual será o valor a ser recebido, existem diferentes formas de consulta.

Consultando o Valor Extra

Existem diversas maneiras de consultar o valor extra para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira opção é acessar o site oficial do INSS e realizar uma consulta utilizando o número do CPF e outras informações pessoais.

Outra forma de obter essa informação é através do aplicativo Meu INSS. Para se cadastrar no aplicativo, basta seguir os seguintes passos:

Acesse a loja de ferramentas do seu celular e procure pelo “Meu INSS”; Baixe e instale o primeiro aplicativo que aparece; Preencha o formulário com seu número de CPF, nome completo, dados e local de nascimento, e o nome da mãe; Após preencher o formulário, você receberá um código de acesso para validar a conexão com o dispositivo. Insira esse código no aplicativo; Por fim, crie uma senha de acesso individual.

Caso encontre dificuldades no processo de cadastro pelo aplicativo, você também pode ir até uma das unidades bancárias conveniadas, como Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Mercantil do Brasil, Siccob, Santander e Sicredi, e solicitar o cadastro não Meu INSS.



Benefícios do Aplicativo Meu INSS

O aplicativo Meu INSS oferece diversas facilidades para aposentados e pensionistas. Além de consultar o valor extra, você pode acessar informações sobre seu benefício, agendamentos, solicitar aposentadorias, pensões, auxílios, entre outros serviços.

Com a utilização do aplicativo, você evita filas e pode resolver diversas questões relacionadas ao INSS de forma rápida e prática. É uma maneira de estar sempre atualizado sobre seu benefício e garantir seus direitos.

Consulte Valor a ser Recebido Regularmente

A liberação do valor extra para aposentados e pensionistas do INSS é uma medida importante para quitar as dívidas judiciais do governo federal com os beneficiários. Para consultar o valor extra, você pode utilizar o site oficial do INSS ou o aplicativo Meu INSS. O cadastro no aplicativo é simples e oferece diversas facilidades para os usuários.

Aproveite as vantagens do Meu INSS e fique sempre informado sobre seu benefício. Não deixe de consultar regularmente o valor a ser recebido e fique atento ao cronograma de pagamento previsto pelo INSS. Garanta seus direitos e aproveite os benefícios oferecidos pelo instituto.