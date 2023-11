INSS apresenta NOVA ferramenta para requerimento do auxílio-doença.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresenta uma inovação que visa facilitar a interação com os beneficiários: a realização da perícia médica de forma online.

Essa novidade elimina a necessidade de deslocamento até uma unidade física, proporcionando maior comodidade aos cidadãos.

A realização da perícia médica online é especialmente vantajosa para aqueles que dependem do auxílio-doença, uma prestação crucial para os segurados da Previdência Social que se encontram incapazes de trabalhar, seja por motivos físicos ou mentais.

É importante ressaltar que, para ter direito a esse benefício, é necessário possuir uma licença médica com duração superior a 15 dias, uma vez que os primeiros 15 dias de afastamento são cobertos pelo empregador.

No decorrer da perícia, conduzida quando solicitada, o profissional de saúde do INSS avaliará se a incapacidade apresentada é justificativa para o afastamento do trabalho e determinará o período necessário para a concessão do benefício.

Sem dúvidas, essa abordagem online simplifica e agiliza o processo, proporcionando aos beneficiários maior comodidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos.

Além disso, atua diretamente no enfrentamento da fila de espera do instituto, problema esse que tem sido pauta no governo.

Alterações Adicionais no INSS



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou recentemente outra uma mudança relevante em suas políticas, permitindo o adiamento do auxílio-doença.

Dessa forma, a medida oferece aos beneficiários a opção de postergar o recebimento do auxílio por um período de 30 dias, com a possibilidade de prorrogação conforme necessário.

A flexibilidade proporcionada por essa nova regra é especialmente benéfica para aqueles que têm um auxílio-doença em andamento.

A extensão do benefício pode ser solicitada, contudo, o interessado deverá passar por uma nova perícia médica para avaliar o estado de saúde atual. Esta avaliação é crucial para garantir a continuidade do auxílio e assegurar que o benefício seja estendido pelo tempo necessário.

A inclusão desse adiamento no rol de opções disponíveis pelo INSS vai contribuir muito para assegurar o benefício, flexibilizando o acesso diante de circunstâncias imprevistas.

Com essa mudança o INSS busca atender melhor às necessidades da população, reconhecendo a importância de adaptar as políticas previdenciárias para melhor servir aos cidadãos.

Novo procedimento simplifica pedido de prorrogação do Auxílio-Doença

Como mencionamos anteriormente, recentemente foi divulgada uma notícia promissora para os trabalhadores em todo o Brasil: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou uma atualização significativa no processo de concessão do auxílio-doença.

Agora, os beneficiários desse auxílio por incapacidade temporária contarão com a praticidade da prorrogação automática.

Para solicitar essa extensão do benefício, o processo tornou-se mais acessível e eficiente.

Com isso, os interessados devem realizar o pedido por meio da plataforma online do Meu INSS, disponível no site oficial. Aqui estão as etapas simplificadas para solicitar a prorrogação:

Acesse o Meu INSS: A solicitação deve ser feita por meio da plataforma online do Meu INSS, disponível no site oficial do órgão. Assim, certifique-se de estar utilizando a versão mais atualizada da plataforma para acessar a nova opção de prorrogação; Atualização do Sistema: O sistema foi aprimorado para incluir a nova funcionalidade de prorrogação automática. Ao acessar a plataforma, verifique se há atualizações disponíveis para garantir que você esteja utilizando a versão mais recente do sistema; Prazo para Solicitação: É fundamental realizar o pedido com antecedência. Solicite a prorrogação até 15 dias antes da data prevista para o término do período original do auxílio-doença; Duração Inicial: Antes de tudo, vale pontuar que a prorrogação automática tem uma duração padrão de 30 dias. Assim, a extensão inicial busca oferecer um suporte contínuo aos beneficiários enquanto ainda estão em processo de recuperação; Flexibilidade para Recuperação Total: Caso seja necessário, os trabalhadores têm a flexibilidade de estender esse prazo. Dessa forma, a prorrogação pode ser solicitada consecutivamente até que o beneficiário esteja completamente recuperado.

Enfim, com essa nova funcionalidade, o INSS vai tornar o processo de solicitação e prorrogação do auxílio-doença mais eficiente e acessível aos beneficiários, durante o seu período de afastamento por motivos de saúde.