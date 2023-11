INSS: Certidão de contribuição pode ser emitida ONLINE; saiba como

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige a apresentação da certidão de contribuição para a abertura de pedido de aposentadoria. Essa certidão é essencial para que os trabalhadores possam comprovar suas contribuições com o órgão federal.

A boa notícia é que agora é possível emitir a certidão de contribuição do INSS de forma online, por meio do portal Meu INSS.

Passo a passo para emissão da certidão de contribuição do INSS

Emitir a certidão de contribuição do INSS é um processo simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo para obter o documento:

Acesse o portal Meu INSS, disponível neste link aqui Ao acessar a plataforma, selecione a opção “Novo Pedido”; Digite “certidão de tempo de contribuição” na barra de busca e selecione a opção correspondente; Na lista apresentada, clique no nome/serviço necessário; Na página seguinte, a plataforma fornecerá algumas informações para o segurado; Leia atentamente o texto e siga as instruções apresentadas.

Inclusão, alteração ou exclusão de períodos na certidão de contribuição

Caso o servidor público já possua a certidão de contribuição do INSS, é possível realizar a inclusão, alteração ou exclusão de algum período por meio da plataforma. Para isso, é necessário solicitar o serviço de “Revisão de Certidão de Tempo de Contribuição“.

O processo para solicitar a revisão é simples e pode ser realizado seguindo os passos abaixo:

Acesse o portal Meu INSS; Clique no serviço escolhido e selecione a opção de revisão; Apresente os seguintes documentos: número do CPF, documento oficial do órgão que comprove que você é servidor e está trabalhando; Além da declaração, o INSS também aceita o contracheque como comprovante.

Prazo e acompanhamento do serviço

Conforme o INSS, o prazo médio para a emissão da certidão de contribuição é de 45 dias. É importante ressaltar que esse prazo pode variar segundo a demanda e o volume de solicitações.

Para acompanhar o andamento do pedido, o cidadão deve acessar a plataforma do Meu INSS, realizar o login e selecionar a opção “Consultar Pedidos”. Em seguida, ele deve encontrar seu processo na lista e clicar na opção “Detalhar” para conferir o andamento.

Benefícios pagos pelo INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável pelo pagamento de diversos benefícios previdenciários. Alguns dos principais benefícios pagos pelo INSS são:

Aposentadoria por idade: destinada aos trabalhadores que atingiram a idade mínima estabelecida por lei; Aposentadoria por tempo de contribuição: concedida aos trabalhadores que completaram o tempo mínimo de contribuição; Aposentadoria por invalidez: destinada aos trabalhadores que se encontram incapacitados de forma total e permanente para o trabalho; Pensão por morte: pago aos dependentes do segurado falecido; Auxílio-doença: concedido aos segurados que estão temporariamente incapacitados para o trabalho devido a doença ou acidente; Salário-maternidade: benefício concedido à mãe durante o período de licença-maternidade; Benefício de prestação continuada (BPC): destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, a certidão de contribuição do INSS é um documento essencial para os trabalhadores que desejam comprovar suas contribuições junto ao órgão federal. Com a possibilidade de emissão online por meio do portal Meu INSS, o processo se tornou mais ágil e prático. Além disso, é importante destacar que o INSS é responsável pelo pagamento de diversos benefícios previdenciários, que visam garantir a segurança e o amparo social dos trabalhadores.

Leia também: