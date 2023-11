INSS facilita concessão da aposentadoria especial. Veja as novas regras

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder diversos benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria especial. Recentemente, o Ministério da Previdência Social implementou mudanças significativas nas regras para a concessão desse benefício, visando agilizar o processo e desafogar a fila de espera pela perícia médica.

A mudança na análise documental da perícia médica do INSS

Uma das principais alterações foi em relação à análise documental da perícia médica. Anteriormente, essa análise era obrigatória e realizada pelos peritos médicos do INSS. No entanto, a partir de agora, servidores administrativos poderão realizar essa análise para casos específicos, como o agente prejudicial à saúde “ruído”. Essa medida visa liberar os peritos para a realização de um maior número de exames periciais, reduzindo a fila de espera que conta com mais de 635 mil segurados.

Quem se aplica às novas regras da aposentadoria especial?

As mudanças nas regras de concessão da aposentadoria especial abrangem tanto os novos requisitos quanto os casos pendentes de análise, incluindo revisões e recursos. Agora, para comprovar o direito ao benefício, é necessário apresentar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou documento equivalente, acompanhado do formulário de atividade especial referente ao período em questão.

Existem diferentes critérios de exposição que se aplicam a diferentes períodos de tempo. Para exposição até 31/12/2003, por exemplo, pode ser apresentado apenas o antigo formulário de reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais, desde que acompanhado de laudo técnico. Já para exposição até 2/12/1998, é necessário apresentar valores de intensidade informados para o mesmo período, com a comprovação por meio de histograma ou memória de cálculo.

Quem tem direito à aposentadoria especial?

A aposentadoria especial do INSS é destinada aos segurados que exercem atividades laborais expostas a agentes insalubres ou perigosos à saúde. Isso inclui profissionais de diversas áreas, como medicina, odontologia, enfermagem, aeronáutica, bombeiros, mineração, sistema prisional e metalurgia. Esses trabalhadores estão expostos a agentes biológicos, físicos e químicos que podem prejudicar sua saúde.

Os agentes biológicos estão relacionados a atividades em que a pessoa está exposta a fungos, bactérias, vírus, entre outros. Já os agentes físicos estão relacionados a exposição a calor/frio intensos, ruídos acima do permitido, entre outros. Por fim, os agentes químicos envolvem o contato com substâncias prejudiciais à saúde, como chumbo, amianto, mercúrio, cromo, entre outros.



Você também pode gostar:

Como solicitar a aposentadoria especial do INSS?

Com as facilidades do atendimento remoto do INSS, o segurado pode solicitar a aposentadoria especial pela plataforma Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo. O processo de requerimento é simples e pode ser realizado em algumas etapas.

Acesse o site do Meu INSS e faça login. Selecione a opção “Agendamentos/Requerimentos”. Clique em “Novo requerimento” e escolha o benefício “Aposentadoria por Tempo de Contribuição”. Preencha seus dados e selecione uma agência do INSS e um horário de atendimento. Anexe os documentos necessários para comprovar o seu pedido.

Documentos necessários para a aposentadoria especial do INSS

Alguns documentos são obrigatórios ao requerer a aposentadoria especial do INSS. Entre eles estão:

Carteira de trabalho: Comprova o tempo de trabalho e as atividades profissionais exercidas.

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): Registra detalhadamente as atividades exercidas pelo trabalhador e as condições do ambiente de trabalho.

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT): Atesta as condições do ambiente de trabalho e deve ser elaborado por um profissional da área de saúde e segurança do trabalho.

Além desses documentos obrigatórios, existem outros opcionais que podem auxiliar na comprovação das condições alegadas e na concessão do benefício, como o extrato do pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, laudos de insalubridade em ação trabalhista, certificados de cursos e/ou apostilas, entre outros.

Busque orientação especializada

As novas regras para aposentadoria especial do INSS visam agilizar o processo de concessão do benefício e desafogar a fila de espera pela perícia médica. Com a análise documental sendo realizada por servidores administrativos em casos específicos, os peritos médicos têm mais tempo para realizar os exames periciais.

É importante ressaltar que cada caso é único, e é fundamental buscar orientação especializada para entender as regras específicas que se aplicam ao seu caso. O INSS e profissionais especializados podem fornecer informações detalhadas e ajudar na solicitação da aposentadoria especial.