INSS libera pagamentos milionários: Confira a data em que você será contemplado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está programando pagamentos significativos para o mês de novembro de 2023. Esses pagamentos incluem valores expressivos, podendo chegar a até R$79 mil. Essa oportunidade traz um alívio financeiro para muitos aposentados e beneficiários do INSS, que poderão ter acesso a recursos adicionais.

Além disso, também estão previstos pagamentos de atrasados para aqueles que ganharam ações contra o instituto. Continue lendo para obter mais informações sobre os pagamentos programados para o próximo mês.

Pagamentos Programados do INSS em Novembro

O mês de novembro reserva três pagamentos importantes para os beneficiários do INSS. Esses pagamentos incluem valores expressivos, representando uma oportunidade financeira significativa para muitos aposentados e beneficiários.

É importante destacar que esses pagamentos podem variar de acordo com a região e o valor do benefício recebido. Portanto, é fundamental verificar o calendário de pagamentos divulgado pelo INSS para saber exatamente quando o valor estará disponível em sua conta.

Valor dos Atrasados do INSS

Entre os pagamentos programados para novembro, estão os valores dos atrasados do INSS, que podem chegar a até R$2,2 bilhões. Esses valores foram aprovados pelo CJF (Conselho da Justiça Federal) para os TRFs (Tribunais Regionais Federais) e correspondem a até 60 salários mínimos por pessoa. Esses atrasados são aguardados por mais de 100 mil beneficiários que ganharam ações contra o INSS ou revisaram seus benefícios junto ao instituto.

Para conferir se você está entre os beneficiários aptos a receber esses pagamentos adicionais do INSS em novembro, é necessário verificar o rol dos TRFs da sua região. Essa consulta permitirá confirmar o valor a receber e a data do pagamento. Abaixo, estão os valores previstos para cada região:

TRF Valor dos Atrasados Processos Beneficiários 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP) R$ 636.745.239,81 30.737 35.870 2ª Região (RJ e ES) R$ 147.385.947,79 6.636 9.099 3ª Região (SP e MS) R$ 250.475.612,98 8.410 10.413 4ª Região (RS, PR e SC) R$ 384.329.155,63 20.248 26.760 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB) R$ 247.136.314,05 13.004 21.583

Beneficiários dos Pagamentos do INSS

Segundo o Ministério da Previdência Social, aproximadamente 37 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS serão contemplados com os pagamentos programados para novembro. É importante ressaltar que as datas de pagamento variam conforme o valor do benefício, priorizando os que recebem até um salário mínimo antes daqueles com rendas superiores.

Além disso, também será realizado o pagamento do 13º salário do INSS para os beneficiários que ainda não receberam o abono extra, ou seja, aqueles que começaram a receber o benefício a partir de maio. Para saber exatamente quando o valor estará disponível em sua conta, é essencial acompanhar o calendário de pagamentos divulgado pelo INSS.

Observe o número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço, para acessar essas informações essenciais para os beneficiários deste período.

Consulta aos Atrasados do INSS

Aqueles que têm direito aos atrasados do INSS devem realizar uma consulta para conferir se o valor já está disponível e qual é o montante a receber. Essa consulta pode ser feita no site do TRF (Tribunal Regional Federal) responsável pelo processo. É necessário informar o CPF, OAB do advogado ou número do processo para acessar as informações.

Veja o passo a passo para consultar os atrasados do INSS:

Acesse a página inicial do site do TRF de sua região. Procure pela opção “Consulta processual”. Clique em “Consultas por OAB, Processo de origem, Ofício Requisitório de origem ou Número de protocolo”. Informe um dos números solicitados e marque a opção “Não sou um robô”. Preencha as informações solicitadas nas imagens e clique em “Verificar”. Clique em “Pesquisar”. Na página seguinte, você poderá visualizar os atrasados. Se for uma RPV (Requisição de Pequeno Valor), essa sigla estará no campo “Procedimento”.

Lembre-se de que o processo de processamento e liberação do pagamento pode levar cerca de uma semana. Após esse prazo, você poderá realizar o saque do valor. No entanto, é importante conferir as informações no site do TRF para garantir que você tenha direito aos valores e que eles já estejam liberados.

Ademais, os pagamentos programados para novembro pelo INSS representam uma oportunidade financeira significativa para os beneficiários. Além dos pagamentos regulares, estão inclusos os valores dos atrasados do INSS, que podem chegar a até R$2,2 bilhões. Para conferir se você está apto a receber esses pagamentos extras, é necessário realizar uma consulta no site do TRF de sua região.

Acompanhe o calendário de pagamentos divulgado pelo INSS para saber exatamente quando o valor estará disponível em sua conta. Aproveite essa oportunidade para obter recursos adicionais e melhorar sua situação financeira.