INSS realiza novo pagamento segunda-feira (06); veja todas as informações

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos dos benefícios referentes ao mês de outubro, trazendo boas notícias para os brasileiros que dependem desses recursos. Com cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país, é fundamental entender como funciona o calendário de pagamentos e a importância de manter as informações atualizadas junto ao INSS.

Calendário de Pagamentos do INSS

Antes de mais nada, é importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício. Isso cria uma distinção entre os beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles cuja renda mensal é superior a esse valor.

Beneficiários com até um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem um salário mínimo (R$ 1.320), as datas de pagamento variam de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Confira as datas de pagamento:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Beneficiários com mais de um salário mínimo

Já para os beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo, o calendário de pagamentos é diferente. Confira as datas de pagamento para esses beneficiários:

Finais 1 e 6: 1º de novembro

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro



É importante ressaltar que essas datas são referentes aos pagamentos do mês de outubro.

Como saber o dia do meu pagamento?

Para descobrir a data exata do seu pagamento, é necessário verificar o último dígito do seu NIS, que está registrado no cartão benefício. Desconsidere o dígito após o traço. Por exemplo, se o número do seu cartão é 123456789-0, o último dígito considerado para estabelecer a data do pagamento é o 9.

Atualização de Informações no INSS

Além do calendário de pagamentos, é fundamental manter as informações atualizadas junto ao INSS. Isso é especialmente importante para aqueles que dependem dos serviços e benefícios oferecidos pela instituição.

Segundo o próprio INSS, informações desatualizadas ou incorretas podem causar atrasos no processamento dos pagamentos e até mesmo levar à suspensão dos benefícios. Portanto, é essencial manter os dados cadastrais atualizados.

Verificação do Histórico e Pagamentos

Os segurados têm a possibilidade de verificar seu histórico no INSS e obter informações sobre seus pagamentos, como os valores a serem recebidos no futuro e as datas de pagamento. Essas informações podem ser facilmente acessadas por meio do aplicativo do INSS e do portal “Meu INSS“.

Para acessar essas plataformas, basta fazer o login utilizando a conta Gov.br, uma plataforma unificada que reúne os serviços digitais do Governo Federal. Além de informações sobre pagamentos, essas plataformas oferecem outras funcionalidades, como agendamento ou reagendamento de perícias médicas, permitindo aos beneficiários uma gestão mais eficaz e conveniente de seus benefícios.

Ademais, O INSS é responsável por garantir o pagamento de benefícios para milhões de brasileiros. Com o calendário de pagamentos divulgado, é importante ficar atento às datas correspondentes ao valor do benefício recebido. Além disso, manter as informações atualizadas junto ao INSS é crucial para evitar atrasos e suspensões indevidas dos benefícios.

Através do aplicativo do INSS e do portal “Meu INSS”, os segurados podem verificar seu histórico e acessar informações sobre pagamentos futuros. Essas plataformas oferecem uma série de serviços relacionados aos benefícios da seguridade social, facilitando a gestão e o acompanhamento dos benefícios pelos beneficiários.

Não deixe de atualizar suas informações no INSS e ficar atento ao calendário de pagamentos para garantir o recebimento dos seus benefícios de forma correta e sem contratempos.

