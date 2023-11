INSS: Saiba agora as novidades para a idade mínima da aposentadoria 2024

Planejar um futuro tranquilo envolve compreender as regras da aposentadoria, onde a idade mínima e o tempo de contribuição são critérios essenciais. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) traz constantemente novidades e atualizações para a idade mínima da aposentadoria.

Neste artigo, vamos explorar as mudanças que estão previstas para o ano de 2024, além de entender as regras atuais e como calcular o valor da aposentadoria por idade.

As mudanças na idade mínima da aposentadoria em 2024

Em 2024, a idade mínima é um fator decisivo para quem deseja se aposentar pelo INSS. Existem diversas modalidades de aposentadoria, mas a por idade é a principal, concedida quando o trabalhador atinge o tempo de vida necessário para se afastar de suas funções.

No caso das mulheres, houve uma mudança substancial na aposentadoria por idade mínima. Anteriormente, era necessário atingir 60 anos com um mínimo de 15 anos de contribuição. No entanto, desde 2023, a idade mínima passou para 63 anos, mantendo o requisito de 15 anos de contribuição. Além disso, a modalidade requer a comprovação de uma condição médica que impossibilite o trabalho.

É importante ressaltar que é necessário ter 12 meses de contribuição antes de solicitar o benefício. Mulheres têm isenção da carência se a enfermidade estiver relacionada ao ambiente de trabalho ou se apresentarem uma condição médica grave, específica e irreversível.

Regras atuais da aposentadoria por idade do INSS

Conforme as regras atuais da aposentadoria por idade, com exceção das normas de transição, o direito a esta modalidade é adquirido por homens com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. No caso das mulheres, é preciso ter, pelo menos, 62 anos e seis meses de idade, e 15 anos de contribuição.

É importante destacar que o tempo mínimo de contribuição também sofre variações para quem entrou no Regime Geral da Previdência Social, ou seja, trabalhadores da iniciativa privada, após o dia 12 de novembro de 2019. Nesses casos, a idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com 20 anos de contribuição para ambos.



Para aqueles que estavam próximos de se aposentar na época da Reforma da Previdência, é essencial estar ciente sobre algumas regras especiais de transição. Essas regras podem variar dependendo do tempo de contribuição já realizado e da idade do segurado. É fundamental buscar informações junto ao INSS para entender como as regras de transição se aplicam ao seu caso específico.

Como calcular o valor da aposentadoria por idade do INSS

O próprio portal do INSS disponibiliza uma ferramenta para calcular o valor que será recebido de aposentadoria pelo trabalhador. O cálculo é feito a partir da média de todos os salários que o trabalhador recebeu de julho de 1994 em diante. Vale destacar que apenas os valores recebidos a partir dessa data são levados em consideração para o cálculo.

Caso você queira calcular manualmente, o valor do benefício de aposentadoria será correspondente a 60% da média aritmética de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Além disso, haverá um acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens.

É importante ressaltar que o valor da aposentadoria não pode ser inferior ao salário-mínimo nem superior ao teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social. Atualmente, o teto do INSS é de R$ 7.507,49. Portanto, é possível aumentar o valor que será recebido de benefício, desde que o trabalhador esteja disposto a aumentar o tempo de contribuição, conforme a orientação dos especialistas.

Ademais, planejar a aposentadoria é essencial para garantir um futuro tranquilo. Compreender as regras da aposentadoria por idade do INSS é fundamental para tomar decisões informadas e adequadas à sua situação. Em 2024, a idade mínima será um fator decisivo.

É importante estar atualizado sobre as mudanças e regras atuais, além de realizar o cálculo correto do valor da aposentadoria. Lembre-se de buscar informações junto ao INSS e contar com o auxílio de profissionais especializados para garantir que você esteja fazendo as escolhas certas para o seu futuro financeiro.