INSS: Saiba AGORA como agilizar o pedido de benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por conceder diversos benefícios aos segurados, como aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. Para agilizar o processo de solicitação desses benefícios, é importante seguir algumas orientações e garantir que todos os dados e documentos necessários sejam fornecidos corretamente.

Neste artigo, vamos apresentar dicas e informações importantes para acelerar o pedido de benefícios no INSS, evitando a negação por falta de dados básicos e garantindo uma análise rápida e eficiente por parte do Instituto.

Benefícios do INSS e como solicitá-los

O INSS oferece uma variedade de benefícios aos segurados, como aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio-doença e pensão por morte. Para solicitar esses benefícios, os segurados podem utilizar o site oficial do INSS, o aplicativo Meu INSS, a Central 135 ou comparecer a uma das Agências da Previdência Social (APS).

É importante ressaltar que somente os pedidos feitos através desses canais oficiais serão aceitos. Portanto, evite enviar documentos ou solicitações por e-mail, pois eles não serão considerados.

Dicas para agilizar o pedido de benefícios

Para evitar a demora na análise e liberação dos benefícios, é fundamental preencher corretamente todos os dados solicitados no momento da solicitação. Um erro ou omissão pode resultar na exigência de documentos adicionais, ou até mesmo no indeferimento do pedido.

A seguir, apresentaremos algumas dicas específicas para cada tipo de benefício, visando agilizar o processo de solicitação:

Aposentadoria por tempo de contribuição



Para solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário comprovar o tempo mínimo de contribuição, que atualmente é de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Caso o segurado não possua o tempo total necessário até 13 de novembro de 2019, data em que foi realizada a Reforma da Previdência, é possível utilizar as regras de transição.

O INSS disponibiliza um simulador em seu site, no qual é possível verificar se você já possui tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição, evitando assim a necessidade de comparecer a uma agência.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é um benefício destinado aos segurados que estão temporariamente incapacitados de realizar suas atividades habituais de trabalho. Para solicitar esse benefício, é necessário comprovar a incapacidade por meio de uma perícia médica.

Caso o benefício seja negado, é possível recorrer da decisão através do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Para isso, é importante ter em mãos todos os documentos necessários, como o CPF, procuração pública (se houver) e o termo de responsabilidade.

Pensão por morte

A pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do trabalhador falecido, desde que ele estivesse na condição de segurado no momento do óbito. Para solicitar esse benefício, é necessário comprovar o parentesco e a dependência econômica em relação ao falecido.

O INSS estabelece uma ordem de prioridade para a concessão da pensão por morte. O cônjuge ou companheiro(a) tem preferência como beneficiário, seguido pelos filhos não emancipados menores de 21 anos. Caso não haja cônjuge ou filhos, outros dependentes, como pais e irmãos, também podem solicitar o benefício.

Documentação necessária

Independentemente do tipo de benefício solicitado, alguns documentos são indispensáveis para agilizar o processo de análise por parte do INSS. São eles:

Número do CPF;

Documento de identificação com foto, como RG, CNH ou CTPS;

Procuração pública e termo de responsabilidade (caso haja um procurador ou representante legal);

Termo de representação legal (para casos de tutela, curatela ou guarda);

Documentos que comprovem o tempo de contribuição ou a incapacidade de trabalho, dependendo do benefício solicitado.

É importante enviar documentos legíveis, para que a análise inicial possa ser realizada de forma eficiente. Caso seja necessário apresentar documentos adicionais, o INSS poderá solicitar através dos canais de atendimento.

Ademais, solicitar benefícios no INSS pode ser um processo burocrático, mas seguindo as orientações corretas e fornecendo todas as informações necessárias, é possível agilizar o pedido e evitar problemas futuros. Lembre-se de utilizar os canais oficiais do INSS e preencher corretamente os dados solicitados, garantindo assim uma análise rápida e eficiente por parte do Instituto.

Se você tem dúvidas específicas sobre o seu caso ou necessita de informações adicionais, é recomendado entrar em contato com o INSS através do site oficial, do aplicativo Meu INSS ou da Central 135, onde você poderá obter orientações personalizadas e esclarecer todas as suas dúvidas.