INSS vai pagar abono extra em novembro? Confira calendário

A Previdência Social divulgou o calendário do INSS de novembro de 2023, trazendo boas notícias para os aposentados e pensionistas. Além disso, foi confirmado o pagamento de um abono extra para uma categoria específica de beneficiários. Vamos explorar todos os detalhes dessa importante atualização.

Antecipação do 13º Salário em 2023

Em 2023, o 13º salário foi antecipado para maio e junho, beneficiando a maioria dos aposentados e pensionistas. No entanto, houve exceções que não receberam nessa época. Para mitigar a espera até 2024 para receber as próximas parcelas, o abono extra foi confirmado, sendo incluído no calendário do INSS de novembro.

É importante destacar que o abono natalino se aplica a apenas uma categoria específica de beneficiários, não abrangendo a todos. Os valores do 13º salário do INSS em novembro variam de acordo com o salário recebido. Para os beneficiários que recebem o salário mínimo, o valor será de aproximadamente R$800. Já para aqueles que recebem o teto da previdência, o valor pago será em torno de R$5 mil.

Calendário do INSS de Novembro

Neste mês, os depósitos alcançarão 38.367.364 aposentados e pensionistas com valores entre um salário mínimo e R$7.507,49. O calendário é dividido em dois grupos, contemplando primeiro aqueles aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. Somente na segunda fase é que a autarquia libera os valores equivalentes ao teto previdenciário. Entre mais de 38 milhões de segurados, 26.168.062 recebem até um salário mínimo e 12.199.302 acima do piso nacional, segundo dados de setembro.

É importante esclarecer que o cronograma de pagamentos libera os depósitos de acordo com o número final do cartão de pagamento antes do traço. Confira abaixo o calendário do INSS de novembro:

Calendário do INSS de novembro para quem recebe um salário mínimo

Benefício final Data de pagamento Benefício final 1 25 de outubro Benefício final 2 26 de outubro Benefício final 3 27 de outubro Benefício final 4 30 de outubro Benefício final 5 31 de outubro Benefício final 6 1 de novembro Benefício final 7 3 de novembro Benefício final 8 6 de novembro Benefício final 9 7 de novembro Benefício final 0 8 de novembro



Você também pode gostar:

Calendário do INSS de novembro para quem recebe o teto previdenciário

Benefício final Data de pagamento Benefício finais 1 e 6 1 de novembro Benefício finais 2 e 7 3 de novembro Benefício finais 3 e 8 6 de novembro Benefício finais 4 e 9 7 de novembro Benefício finais 5 e 0 8 de novembro

Agora que você já sabe as datas de pagamento, é importante ficar atento para receber o benefício dentro do prazo estabelecido. Lembre-se de verificar o número final do seu cartão de pagamento e acompanhar o calendário do INSS.

Esclarecimento sobre o Pagamento do 13º Salário em Novembro

Com a antecipação do 13º salário em maio e junho, é natural que surjam dúvidas sobre um possível pagamento extra em novembro. No entanto, o INSS confirmou que o repasse do abono anual foi realizado apenas nos meses citados e não haverá renda extra a ser incrementada no pagamento de beneficiários e pensionistas do INSS este ano.

É importante ressaltar que a antecipação do benefício em maio e junho representou uma injeção significativa de recursos nos mercados locais, beneficiando milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

Consulte o Valor do 13º Salário pelo App Meu INSS

Caso você seja um dos mais de 30 milhões de segurados que recebem o abono extra do INSS, é possível consultar o valor das duas parcelas do décimo terceiro pagas em maio e junho pelo aplicativo Meu INSS. Essa ferramenta permite acessar o extrato de pagamento do segurado, além de fornecer outras informações importantes sobre o benefício.

Para utilizar o aplicativo Meu INSS, basta baixá-lo na PlayStore (Android) ou na App Store (iOS) e realizar o login com seus dados de acesso. Assim, você terá acesso rápido e fácil às informações relacionadas ao seu benefício do INSS.

Empenho em Assegurar os Pagamentos dos Benefícios

O calendário do INSS de novembro traz boas notícias para os aposentados e pensionistas, com a confirmação do abono extra para uma categoria específica de beneficiários. É fundamental ficar atento às datas de pagamento, de acordo com o número final do seu cartão de pagamento.

Lembramos que, devido à antecipação do 13º salário em maio e junho, não haverá pagamento adicional em novembro. Caso você seja beneficiário do INSS, aproveite o aplicativo Meu INSS para consultar o valor das parcelas do décimo terceiro e obter outras informações relacionadas ao seu benefício.

A Previdência Social está empenhada em assegurar o pagamento dos benefícios aos aposentados e pensionistas, garantindo o suporte financeiro necessário. Fique atento às atualizações e aproveite o seu benefício da melhor maneira possível.