INSS volta a fazer pagamentos nesta semana; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma da maiores instituição brasileira responsável pelo pagamento de aposentados, pensionistas e de outros benefícios de trabalhadores que contribuem com a Previdência Social . Recentemente, o Instituto retomou seu calendário de pagamentos, uma notícia esperada por muitos beneficiários.

Início dos pagamentos do INSS

A nova sequência de pagamentos do INSS foi iniciada em 25 de outubro. Este movimento marca o retorno dos repasses regulares do INSS, um compromisso vital do governo federal com os milhões de brasileiros que dependem desses benefícios.

Entendendo o Retorno dos Pagamentos do INSS

A retomada dos pagamentos do INSS é uma parte crucial da responsabilidade do governo federal com os cidadãos brasileiros que dependem desses valores para suas necessidades diárias. É estimado que, em 2023, cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas se beneficiarão desses pagamentos.

No entanto, é importante que os beneficiários estejam cientes das informações oficiais divulgadas pelo INSS para evitar confusão ou mal-entendidos. Além disso, é essencial saber como acessar esses valores de maneira eficiente e segura.

Como Receber os Pagamentos do INSS

Como dito anteriormente, o INSS iniciou uma nova rodada de pagamentos no dia 25 de outubro. Com o retorno desses repasses, é fundamental que os beneficiários saibam como acessar esse dinheiro, seja fisicamente ou digitalmente. Aqui estão algumas opções disponíveis:

Meu INSS: Este aplicativo foi desenvolvido pelo INSS para oferecer vários serviços aos beneficiários. Ele permite que você verifique seu extrato, solicite empréstimos e realize transferências de valores. Agência da Previdência Social: Ao visitar uma agência da Previdência Social, os cidadãos podem, com seu cartão de benefício e um documento com foto, sacar o valor em espécie.



Calendário de Pagamento do INSS

Para identificar a data do seu depósito, você deve usar o último dígito do seu cartão de benefício como referência. Aqui estão as datas de pagamento para benefícios de até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 26 de outubro

Final 3: 27 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1º de novembro

Final 7: 3 de novembro

Final 8: 6 de novembro

Final 9: 7 de novembro

Final 0: 8 de novembro

Para benefícios acima de 1 salário mínimo, as datas são as seguintes:

Finais 2 e 7: 3 de novembro

Finais 3 e 8: 6 de novembro

Finais 4 e 9: 7 de novembro

Finais 5 e 0: 8 de novembro

Depósito da aposentadoria ou pensão

O depósito da aposentadoria ou pensão será feito na conta bancária escolhida pelo beneficiário para receber o benefício do INSS. Para consultar detalhes sobre o pagamento, basta entrar em contato com a central de atendimento do INSS pelo número 135.

Serviços adicionais do INSS

Além dos pagamentos de benefícios, o INSS oferece uma série de outros serviços aos aposentados e pensionistas. Por exemplo, esses beneficiários têm a opção de agendar ou reagendar perícias médicas através das plataformas disponibilizadas pelo Instituto.

Acompanhamento das datas de pagamento

A divulgação do cronograma de pagamentos reforça o compromisso do INSS com a transparência e a organização de seus processos. Os pensionistas e aposentados podem acessar o calendário no site oficial do INSS e também podem fazer consultas individuais para cada benefício através do portal “Meu INSS”.

Com estas informações, você estará bem preparado para receber os pagamentos do INSS de maneira eficiente e segura. Lembre-se sempre de verificar as informações oficiais e manter-se atualizado sobre as últimas notícias e desenvolvimentos relacionados ao INSS.