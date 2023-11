O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, recentemente revelou uma emocionante atualização que está prestes a revolucionar a forma como os usuários compartilham suas histórias.

INSTAGRAM anuncia NOVA ATUALIZAÇÃO relacionada aos stories

Inspirado pelo sucesso do WhatsApp, o Instagram está testando a possibilidade de compartilhar stories no formato de “texto”. Em suma, essa nova função, ainda em fase de testes, permitirá que os usuários criem e compartilhem vídeos no estilo de selfies usando a seção “Notas”.

A revolução da mídia no Instagram

Com essa atualização, o Instagram planeja oferecer aos seus usuários uma maneira criativa de compartilhar mídia por meio da seção “Notas”. Em suma, isso se assemelha à função de mensagens de vídeo no WhatsApp, que é uma das funcionalidades mais populares desse aplicativo de mensagens instantâneas.

Contudo, a intenção por trás dessa atualização é que os vídeos no formato de selfie possam, em última instância, substituir a foto do perfil do Instagram. No entanto, há um toque interessante: essas mídias desaparecerão após 24 horas, tornando-se uma alternativa efêmera à foto de perfil tradicional.

Atualizações diárias

Essa atualização está prestes a revolucionar a forma como os usuários interagem no Instagram. Agora, será possível realizar atualizações diárias, mas com um toque especial: o conteúdo compartilhado desaparecerá após um dia.

Resumindo, essa funcionalidade é semelhante aos “Status” do WhatsApp, o que torna a experiência mais dinâmica e envolvente. Embora a atualização ainda esteja em fase de testes, espera-se que ela esteja disponível para todos os usuários em alguns meses. Já os sortudos usuários Beta já podem dar uma olhada nos primeiros passos dessa emocionante funcionalidade.



Personalização de conteúdo no Instagram

Em breve, os usuários poderão atualizar suas fotos de perfil usando a seção “Notas” e compartilhar vídeos, textos e muito mais. Desse modo, essa funcionalidade permite a personalização e a expressão individual, ampliando as possibilidades para os criadores de conteúdo no Instagram.

Desafios da funcionalidade de texto existente

Até o momento, o Instagram oferecia apenas a opção de compartilhar textos, o que era considerado limitado por muitos usuários. Desse modo, a atualização visa eliminar essa restrição, permitindo que os usuários compartilhem uma variedade de conteúdos de maneira mais flexível, semelhante ao WhatsApp.

Previsão para o lançamento oficial

Em suma, tudo indica que a atualização oficial para todos os usuários do Instagram estará disponível até o fim do primeiro bimestre de 2024. Assim, os usuários poderão criar mídias de texto com até 60 caracteres, além de compartilhar informações como localização e músicas.

Compartilhando momentos em tempo real

A adição de selfies por meio da seção “Notas” permitirá que os usuários compartilhem momentos em tempo real com seus seguidores, promovendo uma maior interação e conectividade na plataforma.

Como usar a nova funcionalidade

Para utilizar essa funcionalidade emocionante, os usuários devem aguardar a atualização oficial ou a liberação da versão de testes, disponível apenas para os usuários Beta.

Assim sendo, depois disso, basta acessar a seção “Notas” e começar a criar seus conteúdos de mídia. A interface será semelhante ao “Status” do WhatsApp, substituindo temporariamente a foto de perfil pelo conteúdo compartilhado.

Uma relevante atualização para o usuário desta rede social

Em resumo, o Instagram está prestes a adicionar uma nova dimensão à forma como compartilhamos nossas histórias e momentos na plataforma. Desse modo, com essa atualização inovadora, os usuários terão mais liberdade e criatividade para se expressar, mantendo seus seguidores engajados com conteúdo efêmero e envolvente.

Portanto, fique atento para experimentar essa funcionalidade em breve. De modo geral, é importante atualizar o seu telefone para que possa usufruir das atualizações dos apps, bem como, para elevar a segurança do seu aparelho, considerando o elevado volume de malwares.