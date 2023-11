Instagram caiu? usuários relatam falhas em rede social

Está com dificuldade para acessar o Instagram nesta quinta-feira (2)? Caso você esteja passando por problemas desta natureza, saiba que você não está sozinho. De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, o aplicativo oficial do Instagram está apresentando falhas desde as primeiras horas da manhã.

Volume de reclamações

Informações do site Downdetector, que reúne dados de instabilidade em sites de diversos países, apontam que os problemas começaram a serem percebidos pelos usuários a partir das 10h45. Já naquele primeiro momento mais de 500 reclamações foram registradas em relação ao funcionamento do aplicativo.

As queixas, aliás, não aconteceram apenas no Brasil, mas em países de todo modo. Em solo nacional, o maior grau de reclamação ocorreu por volta das 11h, quando mais de 2 mil citações sobre o problema foram registradas nas redes sociais por usuários brasileiros.

Quais são as falhas do Instagram?

Mas afinal de contas, quais são os pontos de dificuldade no processo de acesso ao Instagram nesta quinta-feira (2)? Ainda tomando como base os relatos de usuários nas redes sociais, o app não estava conseguindo processar o login, e nem conseguia realizar a conexão com o servidor.

Ainda de acordo com o Downdetector, cerca de 69% dos usuários reclamaram da dificuldade de acesso pelo celular. Por outro lado, cerca de 18% disseram que estavam com problemas de conexão pela internet. Para outros 12%, a grande dificuldade estava em acessar a linha do tempo do aplicativo.

Repercussão nas redes



Você também pode gostar:

Nas redes sociais, não faltaram piadas com os problemas registrados no Instagram neste feriado de finados.

“O Instagram celebrando o dia dos finados indo junto”, disse um usuário. “O Instagram caiu e eu jurando que era minha internet”, escreveu outro.

O que diz a Meta

A empresa Meta, responsável pela gestão da rede social Instagram foi procurada para explicar a razão dos problemas que estão sendo percebidos no aplicativo nesta quinta-feira (2). Ao menos até a publicação deste artigo, nenhuma resposta foi enviada. Em caso de envio, o artigo será atualizado.

Problemas com o Instagram

Esta não é a primeira vez que o Instagram apresenta instabilidades. No último mês de junho, um problema semelhante ocorreu com o site. Segundo relatos de usuários, um bug afetou o funcionamento destes sites. Também ooccorreram registros de reclamações de alguns internautas em relação ao aplicativo de mensagens WhatsApp.

Tais ferramentas não chegaram a sair do ar, mas registraram centenas de reclamações relativas aos seus funcionamentos. O crescimento das queixas foi registrado pela plataforma DownDetector, que mede o grau de reclamações digitais na internet.

Seu Instagram está com problema? Existem outros aplicativos de mensagens de texto que podem socorrer os usuários enquanto o problema não é resolvido. Veja abaixo uma lista com alguns deles:

Signal;

Wire;

Librem Chat;

Telegram;

Threema;

Wickr.Me;

Viber;

Kik.

O internauta também pode optar por enviar as suas mensagens por redes sociais, como o Twitter. Neste caso, também é importante que o seu interlocutor também tenha uma conta no sistema. Esta é a única maneira de fazer com que ele receba a mensagem que foi enviada. Em casos de emergência, esta poder ser uma boa opção.

Em todos os casos, o internauta precisa atentar para todas as regras que são assinadas no momento em que ele entra na rede social ou no aplicativo mensagens. É neste momento que o cidadão vai entender quais são as regras de compartilhamento de dados que eles utilizam.

Recentemente, a empresa Meta, que pertence a Mark Zuckerberg, anunciou a criação de uma nova tecnologia de inteligência artificial que recria a voz de usuários em apenas alguns segundos. Segundo a companhia, o sistema ainda não tem data para ser liberado porque ainda está em fase de testes. Por ora, não há nenhuma indicação de que o problema que está ocorrendo tenha relação com o anúncio.