Instagram hackeado TEM JEITO se você seguir ESTES passos

A invasão de contas no Instagram é mais comum do que se pode imaginar. De fato, truques digitais desse tipo estão em ampla circulação nessa plataforma social. Por exemplo, de acordo com uma análise conduzida pela filial brasileira da empresa especializada em segurança cibernética, Avast, as artimanhas virtuais tiveram um aumento de 41% no último ano.

Mesmo sendo o Instagram uma das redes sociais mais utilizadas globalmente, isso não garante sua segurança absoluta. Pelo contrário, isso cria um ambiente propício para que a plataforma se torne um dos principais alvos de agentes maliciosos.

O que acontece com um Instagram hackeado?

Muitas pessoas escutam a expressão “Instagram hackeado”, mas não compreendem precisamente o significado desse termo. A palavra “hackeado” indica que a vítima sofreu algum tipo de prejuízo tecnológico, seja pelo sequestro de sua conta em algum serviço ou pela invasão de seu computador.

Um especialista em hacking é, essencialmente, alguém habilidoso em identificar truques ou brechas em sistemas. No entanto, o termo “hacker” também é utilizado para descrever golpes e invasões a sistemas vulneráveis, como sistemas bancários, sites, computadores e perfis em redes sociais.

Golpes mais comuns quando se hackeia Instagram

Antes de descobrir como resguardar a sua conta no Instagram, é crucial ter conhecimento sobre os principais estratagemas aplicados nas redes sociais. Um dos mais frequentes é o emprego de sorteios falsos. Devido à grande quantidade de sorteios utilizados no marketing nas redes sociais, os fraudadores passaram a adotar essa tática com regularidade.

A dinâmica é a seguinte: utilizando perfis fictícios, os golpistas criam sorteios com prêmios irresistíveis (que vão desde smartphones de última geração até carros e motos). Após receberem comentários suficientes na publicação, escolhem o “vencedor” e enviam uma mensagem (sob o pretexto de entregar o prêmio), solicitando nome, e-mail, telefone e outras informações que podem ser exploradas para roubar a identidade das vítimas. A partir dessas informações, conseguem invadir a conta do usuário para perpetrar golpes em seus seguidores.

Além disso, um golpe bastante corriqueiro é o chamado “Phishing”, no qual o usuário é ludibriado. Assim, suas informações pessoais e credenciais de acesso são subtraídas por meio de um e-mail fraudulento. Esse e-mail alega que a conta pessoal da vítima foi invadida e a induz a digitar suas informações no link contido na mensagem.



Outros golpes frequentes no Instagram incluem ofertas de emprego falsas, estabelecimentos e marcas fraudulentas. Ademais, tem até mesmo golpes românticos, nos quais perfis fictícios são criados para enganar emocional e financeiramente os usuários.

Como proteger a sua conta

Para evitar a potencial invasão de sua conta no Instagram – um incidente indesejável e propenso a causar considerável desconforto – compilamos algumas diretrizes fundamentais para proteger sua conta contra acessos não autorizados.

Faça a verificação de segurança

Recentemente, o Instagram introduziu a Verificação de Segurança, uma funcionalidade destinada a auxiliar as pessoas na proteção de suas contas. Este recurso orienta os usuários sobre as etapas essenciais para garantir a segurança de suas contas, incluindo:

Verificação da atividade de login;

Análise das informações do perfil;

Confirmação das contas com as quais compartilham informações de login;

Atualização das informações de contato para recuperação da conta, como número de telefone ou e-mail.

Em resumo, a Verificação de Segurança revisa os dados do usuário, como senha, e-mail, celular de recuperação, dados de login e informações do perfil, alertando sobre qualquer informação muito desatualizada ou que indique a possibilidade de invasão da conta.

Para acessar a Verificação de Segurança, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o seu perfil e clique no ícone de três linhas no canto superior da tela;

Vá para as configurações;

Selecione Segurança e, em seguida, clique em Verificação de Segurança.

Ao chegar na Verificação de Segurança, a plataforma indica se é necessário criar uma senha mais complexa e se o seu e-mail e número de celular estão corretos, tudo para evitar invasões de hackers em sua conta.

Ative a autenticação de dois fatores

Além da Verificação de Segurança, o Instagram também aconselha que todos os usuários ativem a autenticação de dois fatores. Esta é uma medida pela qual o usuário é solicitado a confirmar a legitimidade das informações de login por meio de três opções: WhatsApp, um aplicativo de autenticação ou SMS.

Dessa forma, sempre que acessar o Instagram por um dispositivo diferente, como outro celular, tablet ou computador, será necessário confirmar essa ação por meio de um código de segurança.

Para ativar a autenticação de dois fatores no Instagram, siga os passos simples abaixo:

Acesse o seu perfil e clique no ícone de três linhas no canto superior da tela;

Vá para as configurações;

Em Segurança, clique em Verificação de Segurança e, em seguida, em Autenticação de dois fatores;

Pressione “Começar” e escolha o seu método de segurança.