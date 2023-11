Instagram Live nu do ex-Raider Chandler Jones desperta preocupações em meio a problemas legais

FO ex-defensivo do Las Vegas Raiders, Chandler Jones, está nas manchetes mais uma vez, e não é por seu desempenho em campo.

O problemático atleta, que enfrentou diversas prisões este ano, recentemente recorreu Instagram ao vivo em uma exibição bizarra que deixou os espectadores atordoados.

Transmissão ao vivo nua de Jones em casa

Jonescujo ano tumultuado levou à sua saída do Invasoresusou a plataforma para compartilhar detalhes íntimos de sua vida.

O vídeo, em que ele apareceu nu, mostrou seu Arizona residência enquanto ele discutia casualmente seus encontros com as autoridades.

Durante a transmissão ao vivo, ele deu a entender que o Scottsdale a polícia estava atrás dele, levantando preocupações entre seus seguidores.

A tumultuada jornada do problemático atleta começou no início do ano, quando ele enfrentou problemas legais.

Ele foi preso por supostamente violar uma ordem temporária de proteção contra violência doméstica.

A ordem de proteção resultou de um incidente perturbador em 12 de setembro, onde Jones, descrito como “divagando incoerentemente”, visitou a casa da mulher sem sapatos e empurrou-a contra uma grade.

Apesar do seu relatório às autoridades, Jones negou as acusações, levando à emissão de uma ordem de proteção.

Jones’ comportamento errático continuou 28 de setembroquando ele teria retornado à propriedade da mulher, levando itens e posteriormente queimando-os nu em seu quintal.

O incidente levou à sua prisão no dia seguinte.

Raiders demitiram Jones após prisão

O Invasores rompeu oficialmente os laços com Jones sobre 30 de setembrocitando a esperança de que receba os cuidados necessários.

A equipe se absteve de fazer mais comentários, reconhecendo o assunto como uma questão legal.

Jonesque estava na lista de lesões/doenças não relacionadas ao futebol em 20 de setembrojá havia ganhado as manchetes com postagens nas redes sociais direcionadas a vários indivíduos no Invasores organização.

A tumultuada jornada do atleta deve continuar, com seu próximo comparecimento à quadra marcado para 4 de dezembro.