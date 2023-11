A instalação do kit GNV (Gás Natural Veicular) é uma escolha que muitos proprietários de veículos fazem em busca de economia e vantagens ambientais. No entanto, esse processo requer cuidados específicos para garantir a regularidade e segurança do veículo.

Desse modo, reunimos algumas orientações importantes do Detran para que você saiba como fazer a instalação de maneira segura e prática. Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Instalação do GNV: Detran dá orientações importantes

Conforme mencionado acima, ao decidir pela instalação do kit GNV é crucial seguir todas as diretrizes do Detran para garantir que o veículo circule de forma regular e segura. Assim, esta mudança de combustível é considerada uma alteração de característica, e os procedimentos variam de estado para estado.

Sendo assim, o Departamento de Trânsito do Mato Grosso divulgou algumas orientações importantes para os condutores que desejam instalar GNV em seus veículos. Então, confira abaixo quais são elas:

Agende no Detran para alteração de característica do combustível

Primeiramente, para realizar a alteração para GNV, o proprietário deve agendar atendimento presencial em uma unidade do Detran de seu estado.

No Mato Grosso, os condutores podem fazer esse agendamento no site oficial do órgão. Assim, inicia-se o processo de alteração de característica do veículo nesse momento.

Vistoria prévia e termo de autorização

Ademais, o Detran realiza, ainda, uma vistoria prévia e emite um termo de autorização para que o proprietário possa proceder com a instalação do kit GNV na oficina mecânica de sua escolha.

Aliás, essa etapa é crucial para assegurar que o veículo esteja em conformidade com as normas estabelecidas.

Obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV)

Então, após a instalação, o veículo deve ser levado a uma empresa homologada pelo Inmetro para emitir o Certificado de Segurança Veicular (CSV). Em seguida, o proprietário retorna ao Detran para passar novamente pela vistoria, validando a alteração realizada.

Posteriormente, inicia-se o processo de mudança de característica no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e).

Confira os números do Registro Nacional de Acidentes do Detran-MT

De acordo com alguns dados do setor de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Detran-MT, 2.780 veículos estão registrados em Mato Grosso com alteração de combustível para o GNV.

Desse modo, esses números evidenciam a crescente escolha dos proprietários por essa alternativa.

Isenções para motoristas de aplicativo

Os motoristas de aplicativo que optam pela instalação do GNV podem solicitar ao Detran-MT a isenção de taxas referentes à mudança de característica do veículo.

No entanto, esta medida abrange apenas veículos registrados e licenciados em Mato Grosso, com potência máxima de 1.600 cilindradas.

Veja alguns detalhes importantes das taxas isentas e procedimentos

Além disso, é importante lembrar que as taxas passíveis de isenção incluem:

Vistoria veicular;

Autorização para alteração de característica e;

Emissão do CRV-e/CRLV-e.

O motorista deve agendar atendimento presencial. Em seguida, iniciar o processo de alteração e, após a abertura do processo, protocolar o requerimento de isenção das taxas junto ao Detran.

Documentação necessária para solicitar isenção

Então, para solicitar a isenção, o motorista deve apresentar:

Requerimento específico;

CRLV-e do veículo;

Cópia da CNH e;

Extrato/relatório das empresas de aplicativo comprovando 150 corridas entre janeiro e setembro de 2021.

Além disso, também é necessário manter a regularidade fiscal sem dívidas pendentes.

A instalação do GNV é segura?

Segundo o Detran, a instalação do GNV é segura quando segue as normas do Inmetro e é realizada em oficina homologada.

Portanto, manter a regularidade das manutenções é crucial, pois modificações que alteram as características de fábrica exigem atenção especial e autorização do Detran.

Benefícios da instalação do GNV

Por fim, vale destacar que a instalação do GNV nos veículos traz uma série de benefícios tanto para os proprietários como para o meio ambiente. O GNV é uma opção mais barata e ecologicamente correta em comparação aos combustíveis convencionais, como a gasolina e o diesel.

Assim, um dos principais benefícios desse combustível é o custo reduzido. Além disso, ele também garante uma maior durabilidade do motor, diminuindo a necessidade de manutenção e troca de peças.

Ademais, outra vantagem é a redução da emissão de poluentes. Acontece que o GNV é um combustível menos nocivo ao meio ambiente, pois emite uma quantidade menor de gases poluentes, como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. Logo, isso contribui para a qualidade do ar e diminui os impactos negativos causados pelo transporte automotivo na atmosfera.

Agora que você já sabe todas as orientações do Detran para instalação do GNV, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!