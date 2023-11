Instituto abre concurso para assistente, técnico, analista, pedagogo, nutricionista e muito mais

Nesta sexta-feira (10), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) lançou o edital para um novo concurso que visa a contratação de 51 servidores técnico-administrativos. Essa é a sua oportunidade de ingressar em uma instituição renomada e contribuir para a excelência educacional.

Níveis Médio, Técnico e Superior

As carreiras disponíveis contemplam profissionais de diferentes níveis de ensino, desde médio até superior. Os salários variam entre R$ 2.120,13 e R$ 4.556,92, além de benefícios atrativos, como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte e adicional de incentivo à qualificação.

Principais Cargos por Nível do concurso

Nível Médio: Assistente de aluno (4) e assistente em administração (13).

Assistente de aluno (4) e assistente em administração (13). Nível Técnico: Técnico de tecnologia da informação (8), técnico de laboratório em diversas áreas, como multimídia, ciência, edificações, eletroeletrônica, química, informática, além de técnico em enfermagem.

Técnico de tecnologia da informação (8), técnico de laboratório em diversas áreas, como multimídia, ciência, edificações, eletroeletrônica, química, informática, além de técnico em enfermagem. Nível Superior: Analista de tecnologia da informação (1), engenheiro civil (1), médico na área clínica (4), nutricionista (1), odontólogo (2), pedagogo (3) e técnico em assuntos educacionais (1).

Prova Objetiva e Detalhes Importantes

A prova objetiva, agendada para 21 de janeiro do próximo ano, será aplicada em municípios da Região Metropolitana de Natal. Os candidatos enfrentarão 40 questões de múltipla escolha, abrangendo áreas como língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

Caminho para o Futuro: Valide Sua Participação

A seleção terá uma validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Esteja preparado para trilhar o caminho do sucesso e contribuir para a missão educacional do IFRN.

Não perca tempo! Inscreva-se e faça parte dessa jornada de conquistas no universo educacional. Sua carreira está prestes a decolar no IFRN!

Como se inscrever neste concurso

Os interessados neste concurso poderão realizar cadastro pelo site www.funcern.br. Os cadastros poderão ser realizados entre os dias 14 de novembro a 7 de dezembro. Os valores variam de R$ 55 a R$ 115.

Se você sonha em fazer parte do time do IFRN, mas as taxas estão pesando no bolso, temos boas notícias! O prazo para solicitar gratuidade no concurso foi estendido até 18 de novembro. Não perca tempo, pois esta é a sua chance de participar sem custos.

Quem Pode Solicitar a Gratuidade deste concurso?

O edital abre espaço para isenção do pagamento da taxa para aqueles que se enquadram nas seguintes condições:

Família no CadÚnico: Se você faz parte de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, essa é a sua chance de participar sem nenhum custo. Doadoras de Medula Óssea: Se você é uma doadora de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, também tem direito à isenção. Sua nobre contribuição à saúde pode abrir portas para o seu futuro profissional.

Seja Parte Dessa Jornada sem Custos!

Aproveite a oportunidade de buscar seus sonhos sem se preocupar com as taxas. O IFRN reconhece a importância da inclusão e está dando passos concretos para que todos tenham a chance de participar.

Lembre-se, o prazo para solicitar a gratuidade vai até 18 de novembro. Não deixe essa chance escapar.

Sobre o IFRN

