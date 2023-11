Instituto Eurofarma ABRE CURSOS PROFISSIONAIS; Veja como se inscrever!

O Instituto Eurofarma, que é uma espécie de “braço social” do Grupo Eurofarma, está com algumas oportunidades de cursos profissionais disponíveis neste fim de ano!

Isto é, a instituição anunciou o abertura das inscrições para o seu programa de cursos de iniciação profissional gratuitos em São Paulo e Itapevi, com início previsto para para o primeiro semestre de 2024. Veja algumas das áreas abrangidas:

Preparação para o Mundo do Trabalho;

Técnicas Administrativas;

Informática;

Programação Front End;

Marketing;

Comunicação;

Dentre outras.

O que é necessário para se inscrever?

Agora que você já ficou sabendo um pouco sobre o programa, vale frisar que os interessados em se inscrever precisam preencher o formulário de inscrição, com dados pessoais, escolares e socioeconômicos.

Logo na sequência, basta escolher o curso da preferência e a unidade de sua conveniência. Após a inscrição, será realizada uma triagem e uma entrevista, que podem ocorrer de maneira presencial ou remota. Por fim, os candidatos que foram escolhidos receberão um e-mail ou telefonema indicando quais são os documento necessários para a matrícula.

Mais sobre o Instituto Eurofarma

Falando mais sobre o Instituto Eurofarma, vale frisar que ele atua de forma direta, juntamente com sua equipe e em parceria com organizações públicas e privadas especializadas, utilizando a educação como uma ferramenta de inclusão e mudança, com a premissa de investir crescentemente nas comunidades do entorno das operações da Eurofarma.



Você também pode gostar:

Com atuação desde 2006, o instituto já realizou mais de 130 mil atendimentos e investiu mais de R$ 142 milhões nesse propósito. Os educandos se desenvolvem em dois segmentos distintos: Educação Complementar para crianças e Iniciação Profissional para jovens, além de desenvolver projetos de apoio à escolas públicas e formação de professores.

Em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, acredita que uma educação transformadora permite a formação de cidadãos mais conscientes e engajados.

Como se candidatar?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente ao site oficial do Instituto Eurofarma.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!