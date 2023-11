Instituto Federal abre inscrição de concurso com mais de 50 vagas

Os salários do concurso são R$ 4,5 mil

Mais um concurso na praça. Desta vez, as chances são do Instituto Federal que garante oportunidades para vários cargos.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes e não perca este concurso com mais de 50 vagas.

Oportunidade no IFRN: Inscrições Abertas para 51 Vagas Técnico-Administrativas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para o aguardado concurso que visa contratar 51 servidores técnico-administrativos. Essa é a sua chance de fazer parte de uma instituição renomada, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

Vagas e Salários Atrativos do concurso

As carreiras oferecem salários competitivos, variando de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte e adicional de incentivo à qualificação. Seja você um profissional de nível médio, técnico ou superior, há uma vaga esperando por suas habilidades no IFRN.

Diversidade de Cargos Disponíveis do concurso

O concurso abrange uma variedade de cargos, proporcionando oportunidades para diferentes perfis. Desde Assistente de Aluno e Assistente em Administração para aqueles com formação de nível médio, até Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, e Analista de Tecnologia da Informação para candidatos de nível técnico e superior.



Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (14). O processo seletivo incluirá uma prova objetiva marcada para 21 de janeiro do próximo ano. A avaliação cobrirá temas como língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

Validez do Concurso e Próximos Passos

A seleção terá uma validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do IFRN. Não perca a chance de fazer parte dessa instituição de excelência e trilhar uma carreira de sucesso.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 7 de dezembro. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.funcern.br. As taxas de participação variam de R$ 55 a R$ 115.