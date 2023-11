Inteligência Artificial que dará respostas; veja como funciona

Em busca de otimizar a experiência de seus usuários, o Google está implementando um novo recurso em seu mecanismo de busca. Esse recurso, chamado Experiência de Pesquisa Generativa (SGE), utiliza Inteligência Artificial (IA) para fornecer respostas detalhadas e precisas diretamente na página de resultados de pesquisa.

Os usuários do Google agora têm a oportunidade de interagir com um chatbot semelhante ao ChatGPT, graças a uma nova ferramenta chamada Experiência de Pesquisa Generativa (SGE). A SGE, que está atualmente em fase de testes, permite aos usuários aprofundar-se em suas pesquisas e obter respostas mais detalhadas.

O que é a Experiência de Pesquisa Generativa (SGE)?

A SGE é uma inovação do Google que usa Inteligência Artificial para responder às consultas dos usuários de maneira concisa e direta, eliminando a necessidade de navegar por vários links para encontrar a informação desejada.

Como Funciona

Para utilizar o SGE, é preciso seguir alguns passos:

Faça login na sua conta do Google Acesse o site do Search Labs, o ambiente de testes do Google Veja um exemplo de como fazer a busca (com uma frase que começa com “como”, por exemplo) Realize as pesquisas que desejar e receba as respostas geradas pela IA

Como ativar a SGE?

Para ativar a SGE, os usuários precisam acessar o Google Labs, uma área dedicada a recursos em desenvolvimento no Google. Uma vez ativada, a SGE poderá aparecer nos resultados de pesquisa, dependendo da consulta realizada.



A Experiência de Pesquisa Generativa (SGE)

A SGE não aparece automaticamente ao realizar uma busca no Google, mas é acessível apenas em computadores. Nas próximas semanas, a empresa pretende disponibilizar a ferramenta para dispositivos móveis através do aplicativo do Google.

Search Labs

O Search Labs é a área de testes para novos recursos do Google. Em breve, um ícone na página inicial do Google direcionará os usuários para o Search Labs.

As Mudanças na Pesquisa do Google

Quando você digitar uma pergunta no Google, a resposta será um pequeno texto criado a partir das principais informações, acompanhado de links para aprofundar-se no assunto. Em alguns casos, a busca dará a opção de “gerar informações gerais com tecnologia de IA”.

Os anúncios não sofrerão alterações e continuarão no topo da página.

Funcionalidades da SGE

As funcionalidades da SGE incluem fornecer respostas mais diretas e concisas às perguntas dos usuários. Em alguns casos, o Google resumirá as informações em um pequeno texto na parte superior da página de resultados, acompanhado de links para obter mais informações.

Benefícios da SGE

A SGE beneficia os usuários ao tornar suas pesquisas mais eficientes, reduzindo a necessidade de realizar várias consultas em torno do mesmo tema. Além disso, a SGE também fornecerá sugestões de perguntas relacionadas para permitir que os usuários aprofundem sua pesquisa.

Acessibilidade do Search Labs

O Search Labs foi anunciado em maio no Google I/O, a conferência da empresa para desenvolvedores. Inicialmente, estava disponível apenas nos Estados Unidos, mas agora está acessível em mais de 120 países.

Complementando a Pesquisa

O Google vai oferecer sugestões de perguntas para complementar a pesquisa. Se você selecionar uma delas, será direcionado para um chat onde poderá conversar com o robô sobre o tópico pesquisado.

Destacando Opiniões

A nova função também destacará opiniões que outras pessoas compartilharam em outros sites sobre o assunto pesquisado.

Facilitando a Pesquisa

O principal objetivo da mudança, de acordo com Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia para a Busca do Google, é “facilitar a pesquisa”. Com a IA generativa, a pesquisa poderá fazer parte desse trabalho para você.

Limitações da Nova Função

Embora a nova função seja uma grande inovação, o Google admite que há limitações nos tipos de pesquisa em que o recurso será exibido.

Fase de testes

A nova função de pesquisa do Google é um grande passo para a utilização da inteligência artificial na busca de informações. Ainda em fase de testes, a ferramenta promete facilitar as pesquisas dos usuários e fornecer respostas mais detalhadas aos temas pesquisados.

Nesse sentido, a ferramenta é uma grande promessa para o futuro da pesquisa online e, sem dúvida, irá revolucionar a maneira como pesquisamos e interagimos com a informação na internet.