Inter Miami comemora 8ª Bola de Ouro de Lionel Messi, mas perde para o NYCFC

Fsexta à noite foi uma celebração para Lionel Messi e Inter Miami. O MLS clube homenageou a lenda do futebol argentino e capitão do clube em Estádio DRV PNKorganizando um amistoso com uma cerimônia pré-jogo em que Messi conquistou sua oitava Bola de Ouro, recorde.

Messi ganhou o prêmio há duas semanas, derrotando o jovem de 23 anos Erling Haaland e 24 anos Kylian Mbappé. O desempenho de Messi no Copa do Mundo de 2022 desempenhou um papel primordial na merecida atribuição do cobiçado prémio

“Noite de Ouro” de Lionel Messi

Para começar o “Noite Dourada“, Messi saiu para o meio-campo carregando o troféu após discurso do dono do clube Jorge Mas.

Lionel Messi entrega sua Bola de Ouro aos torcedores do Inter MiamiMLS

Messi então fez um discurso próprio para os fãs em Fort Lauderdale, Flórida. Ele agradeceu ao clube e aos torcedores e mencionou que “não tem dúvidas” de que o próximo ano será melhor do que 2023.

New York City FC estraga a festa

Embora os eventos tenham começado bem, o desempenho em campo do Inter Miami coloque um amortecedor naquela que deveria ter sido uma das noites mais memoráveis ​​de Messi. Messi perdeu algumas chances de gol decentes no primeiro tempo, e Nova York marcou o primeiro gol aos 43 minutos.

Na segunda metade, Nova Iorque rapidamente ampliaram sua liderança através de colegas argentinos Juliano Fernández aos 48 minutos.

Julian Fernandez marca para NYCFC x Inter MiamiMLS

Robbie Robinson recuperou o gol como reserva no segundo tempo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

O Inter Miami agora entrará de férias, sem mais jogos para disputar este ano. Messi, por sua vez, irá direto para Ezeiza para começar a treinar com o Seleção argentina. Eles enfrentam Uruguai e Brasil na próxima rodada Eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo.