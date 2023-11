Inter Miami desmascara suposto jogo agendado contra o Al-Nassr: ‘Isso é impreciso’

J.assim que estávamos começando a saborear mais um jogo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o Inter Miami sai e desmascara a notícia através de seus canais oficiais. Foi feito um anúncio de um suposto amistoso entre Inter Miami e Al-Nassr que deveria acontecer na Arábia Saudita em 2024. Depois que o suposto jogo agendado foi anunciado, todos os meios de comunicação esportivos do mundo fizeram eco desse jogo que deveria fazer parte da Riyadh Season Cup no início de 2024. Mas o O clube da MLS enviou um comunicado à imprensa para divulgação urgente. Eles negam que qualquer acordo tenha sido feito com o Al-Nassr e negam que o proprietário Jorge Mas tenha feito qualquer declaração sobre o suposto amistoso agendado.

Aqui está o comunicado de imprensa completo que foi enviado a todos os meios de comunicação da lista de contatos do Inter Miami: “Hoje cedo, foi emitido um anúncio informando que o Inter Miami CF está programado para jogar na Riyadh Season Cup. Isso é impreciso. O O comunicado incluiu declarações atribuídas ao proprietário da equipe, Jorge Mas. Mas não fez comentários, públicos ou privados, em relação à turnê de pré-temporada. Desde o primeiro dia, o Inter Miami CF se propôs a ser uma marca global. Para esse fim, temos sido em conversas para determinar nosso cronograma de pré-temporada de 2024. Estamos ansiosos para apresentar nossos jogadores na primeira turnê internacional do Inter Miami CF, que será anunciada nas próximas semanas.”

Apesar de relatos anteriores, o Inter Miami afirma que não há jogo agendado contra o Al Nassr. Afinal, talvez nunca mais vejamos Messi x Ronaldo pic.twitter.com/Um9ZYqM0a0 ? BaraTimes (@BarcaTimes) 21 de novembro de 2023

Afinal, Messi e Ronaldo não estão jogando?

Precisamos analisar mais de perto o comunicado divulgado pelo Inter Miami CF. Eles negam que as declarações do proprietário Jorge Mas sejam verdadeiras, mas confirmaram que estão em negociações com outros clubes para disputar sua primeira turnê internacional de pré-temporada. Pelo que sabemos, o Al-Nassr pode ser um daqueles clubes que estão atualmente em negociações com o clube da MLS. No entanto, não houve confirmação oficial de que o jogo esteja acontecendo nesta fase. Essa é a razão pela qual o Inter Miami CF teve que negar que tinha um acordo fechado para este jogo de pré-temporada. Até recebermos uma nova notificação de que este é o caso, não há nada de verdade sobre a potencial ‘Última Dança’ de Messi e Ronaldo.