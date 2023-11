Internet lenta? Seu roteador Wi-Fi pode ser o vilão

A rede online desempenha um papel crucial em nossas atividades diárias. Assim, não importa se é para desempenhar funções profissionais, estudar, buscar entretenimento ou simplesmente manter-se conectado com outras pessoas. Dessa forma, quando a conexão sem fio falha, isso pode se tornar uma fonte significativa de frustração. Afinal, quem hoje em dia consegue ficar sem internet?

Mas, você já refletiu sobre as razões por trás das frequentes falhas na internet? Poderia ser um problema com a operadora, o roteador ou qualquer dispositivo da sua casa? A solução pode estar mais próxima do que se imagina. Sim! Um equipamento comum utilizado diariamente tende a desencadear o problema.

Roteador junto com outros equipamentos pode ser a causa da internet lenta ou caindo

Se a internet do seu roteador Wi-Fi estiver apresentando falhas frequentes, sabia que a culpada pode ser a sua televisão? Isso acontece porque ambos os dispositivos operam na mesma frequência, ou seja, 2,4 GHz.

A TV emite uma corrente harmônica, uma corrente elétrica capaz de distorcer a onda de um sinal, especialmente em TVs LCD, que são amplamente utilizadas. Quando a TV está ligada, essa corrente interfere no sinal Wi-Fi, resultando em desconexões, lentidão ou até mesmo na incapacidade de conectar-se à internet.

Como resolver essa interferência?

Existem várias maneiras de lidar com o problema causado pela TV no sinal Wi-Fi. Considere estas sugestões:

Altere a frequência do Wi-Fi para 5 GHz, pois é menos suscetível a interferências de outros dispositivos eletrônicos.

Posicione o roteador Wi-Fi em um local mais elevado para ampliar o alcance do sinal e reduzir interferências.

Mantenha a TV afastada do roteador Wi-Fi; quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência.

Desligue a TV quando não estiver em uso, sendo esta a abordagem mais eficaz para evitar interferências.

Outros dispositivos que interferem na sua internet



Além da TV, outros dispositivos eletrônicos também podem interferir no sinal Wi-Fi, como:

Forno de micro-ondas;

Fones de ouvido sem fio;

Telefones sem fio;

Aparelhos de ar-condicionado;

Equipamentos de áudio.

Se você estiver enfrentando dificuldades com a sua conexão Wi-Fi, é recomendável identificar quais desses aparelhos estão próximos ao seu roteador. Caso identifique algum dos dispositivos mencionados acima, considere afastá-los ou desligá-los quando não estiverem em uso. Seguindo essas orientações, é possível aprimorar a conectividade Wi-Fi em sua residência e evitar contratempos causados por interferências.

Melhorar a internet é simples

Aumente a eficiência da sua conexão Wi-Fi com apenas 10 minutos por semana e nunca mais terá interrupções como citamos acima. A dica é desativar o seu roteador por 10 minutos. Sim, é isso mesmo. Basta desligar o dispositivo e aguardar 10 minutos antes de ligá-lo novamente.

Vantagens deste método

Liberação de Cache: Desativar o roteador ajuda a liberar a cache que pode estar congestionada com dados desatualizados.

Solução para Conflitos de IP: O reinício pode resolver conflitos de endereço IP que frequentemente causam lentidão na rede.

Atualização de Firmware: Alguns roteadores procuram e instalam atualizações de firmware durante o reinício, melhorando assim a segurança e o desempenho.

Aprimoramento da Conexão: Muitos usuários relatam uma melhoria na estabilidade da conexão após o ciclo de energia do roteador.

Como realizar

Para aplicar esse método, basta seguir estes passos:

Desative o roteador.

Aguarde 10 minutos.

Ligue novamente o roteador.

Simples assim! É tão fácil quanto parece.

Quando executar o ciclo de energia em sua rede Wi-Fi

Apesar de ser benéfico, não é necessário realizar o ciclo com muita frequência. Uma vez por semana pode ser suficiente para a maioria dos usuários. No entanto, se enfrentar problemas persistentes de conexão, pode ser necessário repetir o processo com maior frequência.