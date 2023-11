Ipiranga ABRE mais de 40 VAGAS pelo país; Consulte os cargos!

O Ipiranga, famosa rede de postos pertencente ao Grupo Ultra, que é uma das maiores empresas brasileiras de distribuição de combustíveis e varejo, está contratando novos profissionais no mercado de trabalho. Sendo assim, confira quais são os postos de trabalho disponíveis no momento:

Analista Comercial – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Custos – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Experiência da Marca – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Manutenção de Frota – Tropical – São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Segurança e Meio Ambiente – Tropical – Paulínia – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trading Execution – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo III – Matriz- – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo II – Tropical – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente administrativo – Araucária – PR – Efetivo;

Comprador SR de TI – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Consultor (a) Administrativo(a) -Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Performance Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Soluções e Inovação – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Segurança da Informação – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Operador (a) de Abastecimento – São Gonçalo – RJ – Efetivo.

Mais sobre o Ipiranga

Falando mais sobre o Ipiranga, podemos frisar que a companhia está presente na jornada de mobilidade de milhões de brasileiros, abastecendo a vida em movimento. Ao todo, são 6,5 mil postos e mais de 4 mil grandes clientes, que aplicam o portfólio pioneiro de produtos e serviços da Ipiranga para atividades da indústria, transporte, logística e carga.

Além de ser uma empresa Top of Mind, a Ipiranga tem as maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de conveniência e troca de óleo e pequenos reparos, a AmPm e o Jet Oil, além de um dos maiores programas de fidelidade do Brasil, o Km de Vantagens, com mais de 37 milhões de participantes.

Confira alguns benefícios

Horário flexível;

Vale Alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;

Auxílio filho com deficiência;

Previdência privada;

Cesta natalidade;

Gympass;

Seguro de Vida;

Espaço de Descompressão;

Happy Hour;

Dentre outros.

Como efetivar a inscrição?



Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

