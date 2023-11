IPTU 2024: Descubra como garantir um desconto de até 20% no montante total do tributo

Diversas prefeituras já deram início à liberação de ofertas vantajosas para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2024).

Em determinadas situações, os contribuintes têm a oportunidade de quitar o tributo com descontos significativos, que podem chegar a até 20%.

Contudo, é importante ressaltar que as condições específicas variam de município para município, sendo essencial consultar as informações diretamente na prefeitura correspondente ao registro do imóvel.

O IPTU 2024 incide sobre propriedades construídas em áreas urbanas e é cobrado anualmente de proprietários de residências, edifícios ou estabelecimentos comerciais dentro dos limites urbanos.

Vale destacar que o tributo é aplicado individualmente a cada propriedade, o que implica que contribuintes com mais de um imóvel em seu nome precisam arcar com as despesas de todos eles.

Assim, para ilustrar, se um contribuinte possui cinco imóveis, será necessário efetuar o pagamento de cinco IPTUs distintos.

Importante notar que, no caso de propriedades urbanas sem construção, ou seja, apenas com o terreno, o tributo a ser pago é o Imposto Territorial Urbano (ITU).

Por outro lado, caso o terreno esteja localizado fora do perímetro urbano, a taxa aplicável é a do Imposto Territorial Rural (ITR). Ambos os impostos possuem bases de cálculo e alíquotas diferentes em comparação com o IPTU 2024.

Enfim, para obter informações mais detalhadas sobre as particularidades de cada caso, recomenda-se a leitura do texto abaixo.



Descontos no IPTU 2024 em cidades brasileiras

A partir de 20 de novembro, os moradores de Florianópolis podem iniciar o pagamento do IPTU 2024 em cota única com um desconto de 20%. Ademais, para “bom pagador” sem débitos vencidos até 30 de setembro, o prazo é estendido até 22 de janeiro.

Após essa data, a última oportunidade é até 5 de janeiro, coincidindo com o vencimento da primeira parcela. Descontos de 10% até 5 de fevereiro e 5% até 5 de março para pagamento em cota única, sem distinção para os bons pagadores.

Em Bauru, contribuintes podem utilizar a Nota Fiscal Bauruense para abater o IPTU 2024. Adesão será até 30 de novembro, e resgate de créditos pelo site oficial da prefeitura.

Além disso, será aplicável a notas fiscais de serviços eletrônicos emitidas entre 1º de setembro de 2022 e 31 de agosto de 2023. Por fim, haverá ainda a disponibilidade de pagamento parcelado: primeira das dez parcelas até 5 de março de 2024.

Em Campo Grande, IPTU 2024 tem opções de pagamento à vista ou parcelado. Cota única sem débitos na Fazenda Pública Municipal tem desconto de 20%. Para beneficiários do bônus do IPTU AZUL, desconto automático de 10% sobre o valor lançado.

Esse benefício será concedido automaticamente. Posteriormente, sobre o valor deduzido, será aplicado desconto para pagamento à vista, conforme escolha do contribuinte. Por fim, haverá a disponibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Vencimento e opções de pagamento do IPTU 2024

O vencimento do IPTU 2024 está sujeito à determinação da Prefeitura, e é crucial que os proprietários de imóveis estejam cientes do prazo final para o pagamento deste imposto.

Portanto, é importante ressaltar que a data de vencimento pode variar de acordo com os calendários adotados por diferentes municípios no Brasil.

Assim como a alíquota incidente sobre o IPTU, a data de vencimento desempenha um papel fundamental na gestão das finanças dos contribuintes.

Afinal, o não pagamento dentro do prazo estabelecido pode acarretar a incidência de juros e multas, elevando o valor da dívida.

Em caso de dúvidas, recomenda-se entrar em contato com a prefeitura correspondente para obter informações precisas sobre os vencimentos e evitar complicações futuras.

Opções de pagamento do imposto

Quanto às opções de pagamento, os contribuintes geralmente têm duas alternativas para quitar o IPTU 2024. A primeira opção é o pagamento em cota única, que pode proporcionar um desconto percentual, variando conforme a política adotada pelo município.

Essa escolha é ideal para aqueles que se planejaram financeiramente e dispõem de recursos, permitindo que o orçamento para o restante do ano permaneça livre de comprometimentos.

A segunda opção consiste no parcelamento do valor total do IPTU. A quantidade de meses e o valor mínimo de cada parcela são critérios estabelecidos individualmente por cada município.

Além disso, alguns oferecem a possibilidade de descontos para aqueles que optam pelo pagamento antecipado das parcelas.

Dessa forma, o contribuinte tem a flexibilidade de escolher a melhor forma de quitar o IPTU, seja de maneira integral com desconto, ou parcelado de acordo com as condições oferecidas pela administração municipal.

Em resumo, essa decisão dependerá da situação financeira de cada pessoa, proporcionando opções adaptáveis para atender às diferentes necessidades dos proprietários de imóveis e terrenos.