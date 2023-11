Irina Shayk e Emily Ratajkowski fingem se beijar no Madison Square Garden

Tseu fim de semana Irina Shayk e Emily Ratajkowski resolveu fazer uma noitada de garotas em grande estilo, como só duas das modelos mais lindas sabem fazer, e foi ao Madison Square Garden assistir ao Vitória do New York Knicks por 100-98 sobre o Miami Heat.

Irina e Emily usaram roupas que chamaram a atenção no MSG, mas também se tornaram virais com uma exibição lúdica da cumplicidade e amizade entre eles ao serem filmados e jogados como se estivessem na tradicional ‘câmera do beijo’ nos jogos da NBA.

O momento escaldante de Irina Shayk e Emily Ratajkowski na quadra

Quando foram pegos, Irina Shayk sorriu e foi dar um beijo em Emily Ratajkowskique afastou o rosto e fingiu estar envergonhada cobrindo o rosto, durante sua presença na quadra para assistir aos Knicks no Madison, local que sempre reúne estrelas e celebridades.

Irina Shayk e Emily Ratajkowski mostram estilo e sensualidade no Garden

Modelos Irina Shayk e Emily Ratajkowskcheguei à passarela do Madison Square Garden, em Nova York, na noite de sexta-feira.

Irina Shayk usava um minivestido creme com um toque de lingerie, combinado com botas de salto marrom, uma jaqueta preta para protegê-la do frio e brincos de argola prateados.

Enquanto isso, Emily Ratajkowski parecia mais casual, mas elegante em calças pretas largas, um top marrom com gargantilha dourada e salto alto.

Sobre Irina Shayk Na conta do Instagram, a modelo compartilhou um vislumbre da diversão que elas tiveram, com uma selfie na quadra e mais fotos delas modelando seus looks enquanto se preparavam para uma noitada de garotas em Nova York.