Irina Shayk lança uma ‘Ave Maria’ tentando salvar seu relacionamento com Tom Brady

Adepois de se divorciar A supermodelo brasileira Giselle Bündchen, Lenda da NFL, Tom Brady tentou continuar com sua vida romântica. Ele começou a namorar Irina Shaykque tem um histórico bastante ‘respeitável’ de celebridades, tendo supostamente namorado o ator Bradley Cooper e a lenda do futebol Cristiano Ronaldo.

Aparentemente, o romance entre Brady e Shayk foi por água abaixo e agora o modelo russo está a tentar salvar a sua relação com um último ‘Ave Maria’.

Ela está tentando voltar a ficar juntos

De acordo com o National Enquirer, ela foi recentemente vista do lado de fora do apartamento de Brady na cidade de Nova York em 7 de novembro. No entanto, segundo a fonte, ela foi abandonada pelo 7 vezes campeão do Super Bowl.

Parece que Brady se viu em apuros com Shayk, com a modelo russa aparentemente tentando ‘dois coelhos com um tiro’, já que relatos indicam que ao mesmo tempo em que ela estava namorando Brady, ela também estava saindo com Bradley Cooper.

Vidas românticas complicadas

Agora, Cooper está namorando a supermodelo palestino-americana Gigi Hadid depois de se separar de Shayk. Enquanto isso, Brady e Irina supostamente “não tiveram nenhum drama” com sua separação, terminando em termos amigáveis.

Brady e Bündchen foram casados ​​​​há mais de 13 anos, tendo dois filhos juntos, com rumores circulando indicando que a reticência de Brady em se aposentar da NFL desempenhou um grande papel em sua separação.