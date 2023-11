Israel Adesanya trolls a chamada de Alex Pereira com piada de ‘Frozen’, Pereira responde

Israel Adesanya reagiu à convocação pós-UFC 295 de Alex Pereira com um troll brincalhão do novo campeão dos meio-pesados.

Após a vitória por nocaute de Pereira sobre Jiri Prochazka, Adesanya postou um meme mostrando o brasileiro nocauteado e maquiado como Elsa do filme “Frozen”. Ele acrescentou a legenda “risos sem aluguel… durmo bem”.

“Deixa pra lá”, escreveu Adesanya, uma citação do filme da Disney que ele citou com frequência antes de se vingar de Pereira por nocaute no UFC 287.

Pereira mirou em Adesanya depois de nocautear o ex-campeão meio-pesado Prochazka na luta principal do pay-per-view de sábado, que aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York.

“Sei que não vou fazer o que ele fez comigo e me obrigar a lutar três vezes para enfrentá-lo no peso médio”, disse Pereira. “Sei que é um cara que temos muita história. Eu quero fazer essa luta acontecer. Adesanya, venha para o papai.

Adesanya anunciou recentemente que tiraria uma licença sabática do esporte após sua segunda luta pela perda do título, uma derrota por decisão para Sean Strickland que marcou o segundo revés em suas últimas três lutas. Pereria conquistou pela primeira vez o título dos médios do UFC com um nocaute técnico no quinto round sobre Adesanya no UFC 281, mas foi nocauteado no segundo round da revanche do UFC 287.

A vitória de Pereira sobre Prochazka marcou mais um feito notável em sua curta carreira no MMA. Sua luta contra Prochazka foi apenas a segunda na categoria meio-pesado do UFC, depois de vencer o ex-campeão Jan Blachowicz em sua estreia na divisão no início deste ano. Ele também conquistou dois títulos na promoção de kickboxing GLORY, que recentemente o adicionou ao Hall da Fama.

Questionado sobre uma resposta à mensagem de Adesanya, Pereira tomou a decisão certa e pediu ao ex-campeão dos médios que aceitasse sua oferta.

“Independentemente do que ele disse, fui respeitoso e falo sério”, disse Pereira via tradutor. “Vou dar uma chance a ele. Ele não parece motivado e acho que é uma luta que todos gostariam de ver, então tento pressioná-lo a voltar.”

A rivalidade de Pereira e Adesanya é anterior ao trabalho no UFC. Os dois se enfrentaram duas vezes no ringue de kickboxing, com Pereira vencendo as duas lutas, a segunda por nocaute violento em 2017.