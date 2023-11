Israel pede a Taylor Swift que encontre fã adolescente que se acredita ter sido sequestrado pelo Hamas

O governo de Israel pediu a ajuda da cantora Taylor Swift enquanto procura encontrar uma adolescente que se acredita ter sido capturada pelo Hamas.

“Divulgando esta mensagem ao universo com a esperança de que chegue a @ taylorswift13”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores do estado judeu no X, marcando a estrela de “Bad Blood”.

“Rony (19) Esel que é um grande Swiftie está desaparecido desde o massacre de 7 de outubro”, escreveu a agência governamental, usando o termo comum para os fãs de Swift.

“Isso significaria que o mundo Ronya família se Taylor usaria sua plataforma para pedir Ronyo retorno.”

Esel é um soldado e estava estacionada em uma base em Nahal Oz. Ela contatou a mãe três horas antes de a área ser atacada pelo Hamas em 7 de outubro.

“Olá mãe – estou bem. Estou ocupada. Amo você”, escreveu ela.

“Os Swifties israelenses estão usando pulseiras com Ronynome para exibições da turnê Era em Israel, para aumentar a conscientização e ajudar a trazer Rony casa”, disse o governo israelense em uma postagem separada.

“@taylorswift13, por favor use sua plataforma com milhões de seguidores para nos ajudar a encontrar Rony e trazê-la para casa”, acrescentou.

Swift ainda não respondeu

Não houve resposta pública por parte Rápido a esses apelos, e é justo dizer que ela irá irritar uma grande parte de sua base de fãs com qualquer resposta, seja ela de apoio ou de desprezo.

Ronytio, Você mora em Levy49 anos, apelou ao seu governo para que faça tudo o que puder para resgatar a sua sobrinha e os outros reféns.

“Algo que nos incomoda é que já se passou um mês inteiro e ainda não vimos realmente a condição dos reféns desde então”, disse ele.

“Não deveríamos falar em enviar mais ajuda para Gaza até sabermos mais sobre os reféns e a crise que atravessam”.