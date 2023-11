‘Isso é ENORME para o esporte’: profissionais reagem à aquisição do Bellator pela PFL

Após meses de rumores e especulações, a aquisição do Bellator pela PFL é definitiva.

O chefe do PFL, Donn Davis, anunciou a notícia na segunda-feira nas redes sociais, provocando uma reação imediata dos lutadores do PFL, que inclui o influenciador que virou boxeador e esperançoso no MMA, Jake Paul.

Paul, que comprou o PFL além de se vincular à promoção para sua estreia no MMA, foi uma das diversas reações imediatas à aquisição. Veja como os lutadores reagiram à notícia.

É triste ver @BellatorMMA como o conhecemos terminando. O Bellator é uma grande parte da minha história. Espero que o futuro seja brilhante e para ver o que @PFLMMA tem reservado para nós, e que Mike Kogan e a equipe fiquem. -Patricky Freire (@PatrickyPitbull) 20 de novembro de 2023