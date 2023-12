Isso parece familiar? Esta dupla de Orlando recriou o famoso beco sem saída de LeBron-Wade

Tele influência do calor de Miamié “Três Grandes“era continua a reverberar em torno do NBA. Crianças que cresceram assistindo Chris Bosh, Lebron Jamese Dwyane Wade dominar o Associação a caminho de dois campeonatos em quatro anos agora são jogadores da NBA, na esperança de imitar o Hall da Fama jogadores que idolatravam na juventude.

Mágica de Orlando duo Cole Anthony e Jalen Suggs causou uma boa impressão de James e Wade na noite de quarta-feira. No quarto período de uma vitória em casa sobre o Feiticeiros de Washington, Antônio e Sugestões combinados para um alley-oop que era praticamente uma cópia carbono de um slam de 2010 – você viu aquele – montado por Wade e finalizado por James.

Suggs cria um slam espetacular

Em 6 de dezembro de 2010, Wade quicou um passe na transição para o final Jamesque quase pulou Milwaukee‘vendido Centro Bradley jogando a enterrada que se seguiu. O momento tornou-se icônico quase que instantaneamente – e gerou uma foto que foi recirculada milhões de vezes.

Quase 13 anos depois, dentro Orlandode Centro Amway, Sugestões roubou um passe destinado a Washingtonde Kyle Kuzma e iniciou um contra-ataque. O guarda lançou um passe dissimulado para Antônio e manteve os braços erguidos enquanto a bola entrava – assim como Wade todos aqueles anos atrás.

O alley-oop colocou a torcida de Orlando de pé e se tornou o momento marcante em um 139-120 Magia ganhar. A enterrada de Anthony contou para dois de seus 25 pontos – em apenas 26 minutos fora do banco – enquanto Suggs terminou com 22 pontos, três assistências, três rebotes e duas roubadas de bola, continuando sua terceira temporada no NBA.

Red-hot Magic vence novamente

O beco sem saída do quarto período foi talvez o momento mais emocionante até agora para um Magia equipe que já gerou muitos destaques nesta temporada.

Como uma franquia de mercado menor, o Magic está acostumado a passar despercebido – mas Orlando está se tornando bom demais para ser ignorado. A Magia tem o NBAa mais longa sequência de vitórias, com oito vitórias consecutivas, e seu recorde de 13-5 é bom para o segundo lugar na Conferência Leste. Eles entraram na noite de quarta-feira com a segunda classificação defensiva (107,3 ​​pontos permitidos por 100 posses de bola) em toda a liga.

O ressurgimento do Orlando foi ditado por um planejamento inteligente e um desenvolvimento ainda melhor de uma equipe liderada pelo técnico principal Jamahl Mosley. Nesse ritmo, o Magic fará mais do que acabar com uma seca de três anos nos playoffs – eles podem estar entre os melhores times do Associação para o longo prazo.