‘Isto é uma derrota’: os profissionais reagem à vitória desigual de Derek Brunson no Campeonato Mundial da PFL

Fora um breve momento no primeiro round, onde Ray Cooper III acertou um soco selvagem em uma posição estranha, o ex-lutador do UFC Derek Brunson fez tudo parecer fácil em sua estreia no PFL.

Brunson dominou Cooper do início ao fim – até mesmo ganhando um par de scorecards de 30-25 – a caminho de uma vitória por decisão unânime sobre o ex-bicampeão dos meio-médios do PFL na abertura do card principal de 185 libras do Campeonato Mundial da PFL em Sexta-feira. Brunson dominou o departamento de grappling, acertando rajadas de ground and libra, e passou a maior parte da luta em posição dominante.

Ao longo da luta, e após a vitória, outros lutadores profissionais reagiram à vitória de estreia de Brunson.

Loira Brunson volta forte no primeiro rd depois de ser arrasada – Joaquin New Mansa Buckley (@ Newmansa94) 25 de novembro de 2023

Falando sobre o pai do Cooper não estar no canto, o motivo pelo qual ele perdeu Nah, o motivo pelo qual você perdeu é porque você não treinou / preparou Boa vitória para a loira Brunson – Joaquin New Mansa Buckley (@ Newmansa94) 25 de novembro de 2023