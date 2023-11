ISTO que você faz com seu CELULAR é um verdadeiro PERIGO

Atualmente, é possível realizar uma ampla variedade de tarefas por meio do celular. O dispositivo oferece muita comodidade ao alcance da mão. Você pode efetuar pagamentos, realizar videoconferências, gerenciar equipes, executar trabalhos, assistir a vídeos e agendar reuniões, entre outras atividades.

No entanto, existem algumas práticas que devem ser evitadas, a fim de preservar a integridade do aparelho. Muitas vezes são coisas corriqueiras que já temos o costume de fazer no/com o celular, mas não nos alertamos para os riscos.

O que não se deve fazer com o celular

Evite deixar o celular conectado à carga por longos períodos, seja durante a noite ou ao longo do dia. Esse costume pode superaquecer o aparelho e causar inchaço na bateria, diminuindo sua vida útil.

É perigoso usar fones de ouvido para ouvir música ou áudio enquanto o smartphone está em carregamento. Isso pode aumentar o risco de descargas elétricas, especialmente durante tempestades, e usar um carregador não original pode piorar a situação.

Não guarde o celular no bolso da calça, pois isso pode causar danos ao aparelho. Além disso, evite colocá-lo no bolso da camisa, uma vez que as ondas magnéticas emitidas pelo aparelho podem afetar a saúde, especialmente o coração.

Levar o celular ao banheiro não é aconselhável, pois pode contaminá-lo com bactérias prejudiciais à saúde. Se necessário, higienize-o com álcool.

Outros cuidados que se deve tomar

Deixar a capinha no smartphone durante o carregamento é um erro comum que pode superaquecer o aparelho e prejudicar seu funcionamento. As capas impedem que o calor se dissipe adequadamente.



Você também pode gostar:

Fechar aplicativos recentes frequentemente pode tornar o celular mais lento, uma vez que os aplicativos abertos consomem memória. Alguns aplicativos, como os de uso frequente, não precisam ser fechados, e fechá-los pode causar lentidão e travamentos.

Descarregar completamente a bateria pode diminuir sua vida útil. Assim, resultará em situações em que o aparelho fica sem carga quando você mais precisa dele.

Evite dormir com o telefone próximo ao corpo, pois isso pode interferir no sono, causando insônia ou pesadelos. Além disso, se o celular for deixado debaixo do travesseiro ou cobertores, ele pode superaquecer, o que é potencialmente perigoso.

Portanto, é importante adotar boas práticas de uso do smartphone para garantir seu bom funcionamento e sua segurança pessoal.

Recupere o celular mesmo sem ter a senha

Uma opção efetiva para resolver problemas no seu aparelho é restaurá-lo às configurações de fábrica. No entanto, é importante lembrar que esse processo apaga todos os dados do equipamento, incluindo os pessoais. Portanto, realizar um backup é fundamental, pois permite recuperar seus dados após a restauração. Aqui está um guia passo a passo:

Para redefinir seu celular

Desligue o celular.

Pressione simultaneamente as teclas “Power” e “Volume -“.

Use a tecla “Volume -” para navegar até a opção “Recovery” e selecione-a com a tecla “Volume+”.

Pressione “Volume -” e procure pela opção “wipe data/factory reset”. Selecione-a com o botão “Power”.

Confirme o processo ao selecionar “Yes” ou uma opção similar.

Escolha “Wipe cache partition”.

Finalize o processo selecionando “Reboot System Now” com a tecla “Power”.

Para fazer backup no Android

Fazer um backup é crucial para manter seus dados seguros. Aqui estão algumas instruções gerais:

Acesse as configurações do seu celular.

Vá para “Nuvem e Contas” ou opção similar.

Procure por “Backup” e escolha como deseja realizar o backup, seja por Wi-Fi, em qual conta do Google, ou outras opções disponíveis.

Para fazer backup no iOS

Acesse as configurações do seu dispositivo.

Toque na primeira opção da lista, onde aparece o seu nome.

Selecione “iCloud” e ative os botões dos aplicativos que deseja incluir no backup.

Ative a opção “Backup do iCloud”.

Realizar esses procedimentos é simples e economizará muito tempo ao recuperar seus dados após uma restauração. Além disso, manter suas senhas seguras é importante para evitar problemas futuros ao realizar uma redefinição.