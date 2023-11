À medida que o ano se aproxima do seu encerramento, o Itaú surpreende seus clientes com uma emocionante campanha de final de ano.

Itaú celebra o final de ano com sorteios milionários e prêmios instantâneos; saiba mais

Até o final de dezembro, o banco está oferecendo a chance de ganhar três prêmios incríveis no valor de R$ 500 mil cada para aqueles que utilizarem seus cartões de crédito em compras. Além disso, a promoção inclui prêmios instantâneos resgatáveis no Itaú Shop e em parceiros online, totalizando um montante generoso de mais de R$ 5 milhões.

Parcerias exclusivas e oportunidades de prêmios milionários

O Itaú não para por aí. Em parceria com marcas renomadas como Centauro, Kopenhagen, Riachuelo, Hering, Amaro, Nike, Vans, Shoulder, Tea Shop, Vila Romano, Petlove, entre outras, o banco proporciona aos seus clientes a oportunidade única de ganhar prêmios milionários.

Detalhes da campanha e calendário de sorteios

Em suma, o primeiro sorteio está marcado para o dia 18 de novembro, e o banco promete uma promoção inovadora baseada no conceito “junte e troque”.

Mecânica do sorteio e acúmulo de estrelas

Os clientes do Itaú podem acumular estrelas ao efetuarem compras com seus cartões de crédito. Assim, garantindo não apenas prêmios instantâneos das marcas parceiras, mas também a oportunidade de participar dos sorteios de R$ 500 mil.



Você também pode gostar:

Contudo, o número necessário de estrelas varia de acordo com o tipo de cartão utilizado. Desse modo, ao completar uma “cartela” de estrelas, o cliente recebe um voucher que pode ser trocado por prêmios desejados. No entanto, vale ressaltar que cada cliente pode obter um voucher por CPF, consolidando as compras no crédito de todos os cartões do Itaú para preencher a cartela.

Multiplicando as chances com estrelas da sorte

A obtenção das estrelas da sorte é alcançada a cada R$ 100 investidos em compras utilizando os cartões de crédito do Itaú. Uma experiência interativa e vantajosa para os usuários, as estrelas podem ser multiplicadas através de aceleradores, como o débito automático na fatura do cartão de crédito, o recebimento do salário na conta do banco e a abertura de conta-corrente.

Dessa maneira, os clientes que já possuem esses vínculos têm suas chances automaticamente multiplicadas. Uma vez que a promoção abrange todos os cartões de crédito do Itaú, inclusive para não correntistas.

Como participar da promoção

Para participar, é simples. Visto que o cliente precisa apenas cadastrar seu cartão no site oficial da promoção e fornecer dados pessoais, como CPF, nome completo, telefone celular, data de nascimento, os seis primeiros dígitos do cartão de crédito, e um e-mail com uma senha para acessar a página da ação.

Contudo, é importante destacar que o usuário cadastra apenas um cartão. No entanto, as transações de todos os seus cartões de crédito do Itaú irão contribuir para o acúmulo de estrelas virtuais. De modo geral, o Itaú encerra o ano de forma grandiosa, presenteando seus clientes com uma campanha envolvente repleta de prêmios incríveis.

Uma vez que a oportunidade de ganhar dinheiro e prêmios instantâneos torna esta promoção uma experiência única para todos os clientes do banco. Sendo assim, não perca a chance de participar e celebrar o final de ano com o Itaú!

Cuidado com golpes

Sempre verifique a origem das mensagens recebidas. O Itaú utiliza canais oficiais, como seu site oficial, e-mails com domínio reconhecido e mensagens dentro do aplicativo oficial do banco. Sendo assim, desconfie de comunicações que cheguem por meio de canais não oficiais.

Em suma, evite clicar em links ou baixar anexos de mensagens suspeitas. Uma vez que o Itaú não solicita informações pessoais por meio de links duvidosos. Certifique-se de acessar o site do banco diretamente digitando o endereço na barra do navegador.