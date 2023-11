Itaú vai realizar sorteio de até R$ 500 mil; Descubra como você pode ganhar

O Itaú, um dos grandes bancos tradicionais no Brasil, anunciou recentemente que irá sortear três prêmios de R$ 500 mil até o dia 31 de dezembro, sendo que o primeiro sorteio ocorrerá em 18 de novembro. Para participar, basta que os clientes realizem compras com os cartões de crédito da instituição financeira.

Além disso, também serão sorteados prêmios instantâneos, que podem ser resgatados no Itaú Shop e nos sites de empresas parceiras. As empresas parceiras incluem a Centauro, Kopenhagen, Riachuelo, Hering, Amaro, Nike, Vans, Shoulder, Tea Shop, Vila Romano, Petlove, entre outras. No total, o banco estará sorteando mais de R4 5 milhões em prêmios.

Veja a seguir mais detalhes sobre a participação neste sorteio do Itaú.

Como participar dos sorteios do Itaú?

De acordo com o Itaú, a promoção funciona através de um mecanismo chamado de “junte e troque”. Isso significa que, ao realizar compras com o cartão de crédito, o cliente do banco recebe estrelas, sendo que quanto maior o valor gasto, mais estrelas serão ganhas.

Ao acumular essas estrelas, o cliente do Itaú a concorrer aos sorteios de R$ 500 mil e também aos prêmios instantâneos nas lojas parceiras. É importante destacar que a quantidade necessária de estrelas acumuladas varia de acordo com o cartão de crédito do usuário. Completando o determinado número de estrelas, um voucher será liberado para o resgate dos presentes.

Além disso, cada CPF possui direito a apenas um voucher, porém as compras realizadas em todos os cartões pertencentes ao cliente serão somadas para atingir certo número de estrelas.

Compras no cartão e ganho de estrelas



Você também pode gostar:

Como dito, para participar dos sorteios do Itaú o cliente deve realizar compras no cartão de crédito e acumular estrelas. Nesse sentido, a cada R$ 100 gastos no cartão o banco fornece uma estrela ao usuário. Nos sorteios, também existe a possibilidade de multiplicar as estrelas através dos seguintes aceleradores:

Abertura de conta corrente;

Recebimento do salário através da conta no Itaú;

Fatura do cartão de crédito no modo de débito automático.

É importante destacar que a promoção é válida para todos os cartões de crédito oferecidos pelo Itaú, inclusive aqueles que não exigem uma conta no banco. Caso o cliente já possua todos os aceleradores citados anteriormente, as chances de ganhar o sorteio são multiplicadas automaticamente.

Cartões de crédito do Itaú

Confira a seguir alguns dos cartões de crédito oferecidos pelo Itaú, assim como as vantagens que eles oferecem:

Cartão Uniclass Signature: isenção de anuidade e possibilidade de chegar a até R$ 50 mil de limite;

Cartão Vivo Itaú: cartão de crédito Platinum sem anuidade e parcelamento em 18x sem juros nas lojas Vivo;

Samsung Itaú: isenção de anuidade no plano Samsung Itaú; Também oferece descontos e parcelamento em 24x na Samsung;

Cartão Azul Infinite: oferece acompanhante grátis para duas viagens, assim como três bagagens grátis em voos nacionais e internacionais. Além disso, este cartão de crédito oferece até 60 mil pontos bônus com seu uso;

Cartão Personnalité: isenção de anuidade para usuários que gastam pelo menos R$ 10 mil no mês. Os pontos em programas de milha e viagens não expiram;

Cartão Pão de Açúcar Black: cartão de crédito Black, o qual oferece até cinco pontos por dólar gasto. Também oferece 20% de desconto em vinhos, queijos e cervejas especiais;

Vivo Itaú Cashback: até 10% de cashback na Vivo e parcelamento em 18x sem juros nas lojas Vivo.

Ao contratar e utilizar qualquer um desses cartões de crédito do Itaú o cliente já pode começar a acumular as estrelas para participação nos sorteios de R$ 500 mil, assim como nos prêmios instantâneos em lojas parceiras.