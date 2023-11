Ivanka Trump desmaia enquanto surfava em simulador de ondas em traje de banho

Óno fim de semana de Ação de Graças, Ivanka Trump abraçou a emoção de surfar em um simulador de ondas, capturando os altos e baixos em um conjunto envolvente Instagram postagens para seus 7,5 milhões de seguidores.

Vestida com um elegante maiô roxo, a ex-primeira filha de 42 anos inicialmente exibiu sua postura na máquina FlowRider, irradiando alegria com um equilíbrio impecável e um sorriso radiante.

O maiô lilás com recortes chiques acentuava sua figura tonificada, criando um momento pitoresco.

Porém a segunda imagem da série revelou uma cena diferente Ivankasemelhante a um peixe fora d’água, perdeu o equilíbrio na prancha, nos braços e pernas agitando-se em meio às águas turbulentas. Implacável, ela compartilhou com humor sua destruição, encorajando o público a deslizar e testemunhar os momentos contrastantes.

Não só fez Ivanka compartilhe fotos, mas ela também presenteou seus seguidores com um vídeo capturando uma viagem mais triunfante.

Como Ivanka Trump respondeu à queda?

Apesar de exigir a ajuda de um funcionário atencioso, sua determinação transpareceu. Os fãs inundaram a seção de comentários com uma mistura de admiração e brincadeiras alegres elogiando sua descendência elegante e apontando os desafios do esporte aparentemente fácil.

Essa aventura no surf não foi a primeira incursão de Ivanka no esporte. Em 2021, ela foi flagrada fazendo aula particular em Miami com o marido Jared Kushner e seus três filhos Arabela, Joseph e Theodore.

Esta abordagem orientada para a família para atividades de aventura alinha-se comh Ivanka e Kushner Fim de semana de Ação de Graças, que passaram com os filhos.

O casal, casado desde 2009, celebrou o feriado em sua mansão recentemente reformada de 24 milhões de dólares em Miami, um acréscimo significativo às suas vidas desde sua aquisição em 2021.

Ivanka partilharam vislumbres dos seus momentos festivos, incluindo um “nadar nocturno” com os seus filhos, captando a essência da gratidão e da união durante as festividades de Acção de Graças.