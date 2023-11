IXC Soft OFERECE EMPREGOS no Sul e HÍBRIDOS; Saiba mais!

A IXC Soft, empresa de desenvolvimento de sistemas focada em construir ferramentas de inteligência estratégica para provedores de Internet, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Dessa forma, caso queira conhecer as vagas, veja a lista abaixo:

Cloud DevOps Engineer – Chapecó – SC – Efetivo: Participar e influenciar em decisões de arquitetura para sistemas em cloud. Automatizar pipelines de deploy e integração contínua;

Desenvolvedor (a) NodeJS Pleno (Presencial) – Chapecó – SC – Efetivo: Realizar a implementação, manutenção e testes de sistemas. Ajustar sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades do negócio.

Product Owner – ModoBank – Chapecó – SC – Efetivo;

Suporte Técnico em Redes I – 12×36 – Campina Grande – PB e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Chapecó – SC – Banco de Talentos.

Mais sobre a IXC Soft

Sobre a IXC Soft, podemos frisar que a empresa investe pesado em pesquisas, estudos e análises, a fim de estar sempre atualizada com as tendências de gestão de empresas e de tecnologia para desenvolvimento de soluções que agilizem o trabalho de seus clientes.

Além disso, localizada em Chapecó (SC), a IXC Soft encontra-se em um grande centro de desenvolvimento de software, por isso conta com alguns dos melhores desenvolvedores, para somar conhecimento à equipe.

Não à toa, hoje conta com mais de 400 colaboradores, com talentos diversificados, em uma área de mais de 3.000m², valendo-se das melhores tecnologias, equipamentos e softwares, para promover sinergia e produção com qualidade.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da IXC Soft já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



