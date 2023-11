Jack Harlow assado por apresentação sem brilho no intervalo do show

Jack Harlow foi responsável pelos jantares de Ação de Graças que esfriaram em todo o país … com a única coisa mais seca do que o peru sendo seu desempenho no intervalo da NFL durante o jogo Lions-Packers na quinta-feira.

“Eles disseram que a performance do intervalo de Jack Harlow parecia ser de Frozen e estou chorando!!!” um espectador zombou… enquanto outro brincou que o orçamento de seu programa era de US$ 49,99.

Outros, que já estavam sofrendo com o Detroit, que perdia por 23 a 6 no intervalo, chegaram ao ponto de apelidá-lo de “o pior desempenho de todos os tempos”… instando o jovem de 25 anos a repensar a aceitação de uma oferta semelhante para um show do intervalo no futuro.