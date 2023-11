Jack Jones tem segunda chance sob o comando dos Raiders de Antonio Pierce depois de ser dispensado pelos Patriots

TOs Las Vegas Raiders reivindicaram o cornerback Jack Jones fora das isenções.

O 25 anosque foi recentemente dispensado pelo New England Patriots, deve se reunir com seu treinador principal do ensino médio virou Treinador interino dos RaidersAntonio Pierce.

O Patriotas’ decisão de se separar Jones foi anunciado em Segunda-feira por Bill Belichick, que citou a necessidade de uma mudança.

O Invasoresconhecido por arriscar, agora deu as boas-vindas ao problemático cornerback.

Os problemas fora de campo de Jones cobraram seu preço

Jonesa escolha da quarta rodada no Draft de 2022 da NFLteve uma temporada de estreia promissora com o Patriotasiniciando 13 jogos.

No entanto, problemas dentro e fora do campo, incluindo uma suspensão por atraso nas sessões de reabilitação, dificultaram o seu progresso.

Jones foi preso por último Junho no Aeroporto Logan de Boston para ter duas armas de fogo No dele bagagem de mão.

Para que oito das nove acusações de porte de armas fossem retiradas, ele concordou em servir um ano de liberdade condicional e 48 horas de serviço comunitário.

Sua temporada de 2023 da NFL começou na lista de reserva de lesionados com uma lesão no tendão da coxa, e incidentes fora de campo subsequentes, incluindo a falta do toque de recolher do time, resultaram em seu banco.

Com zero começa em cinco jogos e uma nota PFF de 46,6 geral em 2023, Jones enfrenta um momento crucial em sua carreira.

Antonio Pierce pode ressuscitar a carreira de Jack Jones?

Os Raiders, conhecidos por seu comprometimento com segundas chances, acreditam que reuni-lo com o técnico Antonio Pierce pode ser o catalisador para seu ressurgimento.

perfurarque treinou Jones no ensino médio em Poli de Long Beach e mais tarde serviu como assistente em Estado do Arizona durante de Jones anos de faculdade, traz uma dinâmica de mentoria para a mesa.

Apesar dos relatos de dúvidas de alguns membros do Demônios do Sol equipe técnica sobre de Jones Potencial da NFL, o Invasores estão otimistas de que a familiaridade com Pierce pode ser a chave para desbloquear de Jones potencial total.

.

Enquanto o zagueiro embarca neste novo capítulo em Las Vegastodos os olhos estarão voltados para a sinergia entre jogador e treinador, esperando que o reencontro com Antonio Pierce proporcionará a estabilidade e o apoio necessários para Jack Jones prosperar no Invasores secundário.

O Invasores estão enfrentando um jogo difícil fora de casa em Semana 11 contra o Miami Dolphins em Estádio Hard Rock sobre Domingo.