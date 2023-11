Jada Pinkett Smith compartilha fotos passando o Dia de Ação de Graças com Will Smith, apesar do drama recente

Will Smith e Jada Pinkett Smith passaram o Dia de Ação de Graças juntos, compartilhando uma foto aconchegante em preto e branco no Instagram. A imagem mostrava o casal com seus filhos Jaden, Salgueiro e Trey.

Jada legendou as fotos com desejos de um Dia de Ação de Graças perfeito.

“Um Dia de Ação de Graças perfeito. Espero que o seu também tenha sido.” Jada legendou as fotos.

Negou alegações sobre caso com Duane Martin

As fotos de família surgem em meio a polêmica recente, incluindo alegações de Vaiex-assistente de Irmão Bilalalegando que ele entrouVai fazendo sexo com ator Duane Martin vários anos atrás.

“E esta é uma pessoa que tentou um shakedown, um shakedown de dinheiro que não funcionou”, Pinkett Smith disse de Bilal.

“Vamos tomar medidas legais. Porque uma coisa é ter a sua opinião sobre alguém, em vez de apenas inventar histórias obscenas e maliciosas. Então, isso é acionável. Então, vamos continuar com isso.”

O representante de Will negou veementemente as acusações e há relatos dele considerando uma ação legal.

Jada revelou recentemente em seu livro de memórias “Worthy” que ela e Vai estão separados há sete anos e, em entrevista separada, ela mencionou que ainda “vivem separados”, apesar de casados ​​​​desde 1997.

“Ainda estamos descobrindo” Jada disse à People no mês passado.

“Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de sentir um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir como isso será para nós.”