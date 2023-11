Jada Pinkett Smith diz que nunca viu Will com ‘No Man’ em Fresh Denial

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jada Pinkett Smith está dobrando em negar Will Smith ligado com Duane Martin – mas indo um pouco mais longe agora… dizendo que não houve nada disso com nenhum cara.

A atriz pisou mais uma vez nas fofocas de Nova York na quarta-feira – pouco depois de nos contar que ela e seu marido planejavam processar. Em resposta à pergunta se a conversa entre Will e Duane era bobagem… ela simplesmente disse: “Absolutamente”… reiterando sua negação inicial.



No entanto, quando a fotógrafa aqui pede um acompanhamento – ou seja, se ela viu Will com algum homem (obviamente querendo dizer de natureza sexual)… JPS também rejeita isso enfaticamente.

Confira o que ela tem a dizer… parece que ela nunca viu nada parecido com seus próprios olhos – e você pode me dizer que ela quis dizer isso pela repetição aqui.



É claro que a sua firmeza reflecte o que ela nos disse também na quarta-feira… nomeadamente, que os Smiths iriam tomar medidas legais contra o irmão Bilaal – e possivelmente outros – por divulgar a história infundada que mencionava explicitamente o sexo gay.

Aliás, Jada elaborou tudo isso no “The Breakfast Club” na quarta-feira – apontando ainda para a possibilidade de ir ao tribunal como o próximo passo de sua família.

Will Smith DESEJARIA que esta entrevista NUNCA acontecesse! Esta é uma das pessoas mais próximas de Will, além de Jada, para sentar e contar tudo sobre ele. Ao conhecer Jada, Tupac, a sexualidade e o tamanho da masculinidade de Will, ele SABE e CONTA TUDO‼️@bopulento Você pode assistir a esta entrevista COMPLETA… pic.twitter.com/uSjwqB2j8V — Tasha K | UNWINEWITHTASHAK (@unwinewithtasha) 14 de novembro de 2023

Você vai se lembrar, Irmão Bilal – um homem que diz ser ex-assistente/amigo de Will – disse no início desta semana que certa vez encontrou Will curvado sobre um sofá no camarim de Duane, com os dois fazendo sexo anal.

Um representante de Will nos disse: “Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa”… e fontes nos disseram que Duane tinha não há planos de responder publicamente à afirmação de Bilaal – porque as alegações são tão ridículas.