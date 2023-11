Jada Pinkett Smith responde à alegação de que Will Smith fez sexo com Duane Martin

Jada Pinkett Smith tem 2 palavras simples para o homem que afirma Will Smith fez sexo com Duane Martin … apontando para uma potencial batalha legal.

Jada saiu da iHeartRadio na quarta-feira de manhã em Nova York e perguntamos sobre seus pensamentos em torno da alegação de que Will foi pego fazendo sexo com outro homem – sua resposta? “Nós estamos sofrendo!”

Will Smith DESEJARIA que esta entrevista NUNCA acontecesse! Esta é uma das pessoas mais próximas de Will, além de Jada, para sentar e contar tudo sobre ele. Ao conhecer Jada, Tupac, a sexualidade e o tamanho da masculinidade de Will, ele SABE e CONTA TUDO‼️ @bopulento

Como informamos, Irmão Bilal – um homem que afirma ser ex-assistente/amigo de Will – diz que encontrei Will curvado um sofá no camarim de Duane no passado, fazendo sexo anal… acrescentando: “Duane estava de pé matando-o, assassinando-o. Foi um assassinato lá.”