Jake Paul culpa Nate Diaz pela revanche no MMA não acontecer: ‘Estamos totalmente prontos para fazer isso acontecer’

Jake Paul está perdendo a esperança de que ele e Nate Diaz se encontrarão na jaula.

Em agosto, Paul enfrentou Diaz em sua tão esperada luta de boxe, vencendo por decisão unânime após 10 rounds competitivos. Após a luta, os dois combatentes fizeram propostas sobre a possibilidade de reverter as coisas em uma luta de MMA, mas com Paul agora pronto para retornar aos ringues de boxe em dezembro, parece que as negociações fracassaram. E de acordo com Paul, a culpa pertence diretamente a Diaz.

“Não sei se usaria a palavra fechar”, disse Paul a Ariel Helwani no A hora do MMA quando questionado sobre o confronto. “Acho que houve um ponto em que houve um interesse genuíno de sua equipe em fazer isso acontecer, e depois disso houve apenas silêncio no rádio. Então ele está chamando de P**** FL e todas essas coisas. É tipo, OK, cara, ou você quer que isso aconteça ou não.

“E ele está dizendo: ‘Oh, vamos fazer isso no Real Fight [Inc].’ Isso não é uma coisa real. Ensinamos-lhes sobre o negócio, ensinamos-lhes como administrar suas operações e deixamos que colocassem seus logotipos no tapete. Eles não têm promoção, não têm infraestrutura, não têm financiamento para viabilizar qualquer evento, então ele só se esconde atrás dessa noção de que não quer lutar no PFL. Mas olha, acho que eventualmente ele vai precisar ou querer o dinheiro. Então não estou descartando isso. Como eu disse, estamos totalmente prontos para que isso aconteça, e ele simplesmente ficou em silêncio.”

“Real Fight Inc.” é o nome da promoção de Diaz e serviu como co-promotora da luta de boxe de Paul; a empresa ainda não realizou outro evento. Paul, por sua vez, fez parceria com o PFL para sua carreira no MMA e recentemente fez uma sessão de fotos com equipamento do PFL, provocando uma potencial estreia no MMA. Com Paul atualmente focado em subir na classificação no boxe, quando e se essa estreia acontecerá está longe de ser certo, mas Paul diz que isso pode acontecer a qualquer momento, especialmente se Diaz decidir jogar bola.

“Só para ter certeza dos meus headshots, e temos alguns vídeos prontos caso algum adversário apareça do nada e queremos fazer uma luta de MMA acontecer rápido”, disse Paul sobre essas fotos com equipamento do PFL. “Acho que isso é o mais importante para mim ir para o MMA, o adversário tem que fazer muito sentido. Tem que ser um grande nome, mas ao mesmo tempo tem que ser uma luta onde eu acho que é 50/50.

“Nate Diaz é a pessoa perfeita para isso porque eu realmente, de todo o coração, no fundo do meu coração, sei que posso vencê-lo, mas também sei que será um desafio e que terei que trabalhar muito, muito. por isso. Mas é isso que me entusiasma, entrar nessas lutas com 50/50 por cento de chance de resultado.”

Por enquanto, porém, o MMA terá que esperar.

Paul enfrentará o boxeador profissional Andre August em uma luta de oito rounds no dia 15 de dezembro no Caribe Royale Resort em Orlando, Flórida. Paul escolheu esta luta porque quer começar a lutar contra boxeadores de verdade em vez de lutadores e influenciadores de MMA, com o objetivo final de ganhar uma chance em Canelo Alvarez.

Isso significa que, por enquanto, Paul está focado no boxe, mas sugeriu que no próximo ano estará pronto para entrar no SmartCage.

“Potencialmente – era isso que queríamos para o Nate”, disse Paul sobre lutar no MMA no ano que vem. “Dissemos final de 2024 e tentamos levar o acordo adiante, sem sucesso. Então era isso que estávamos circulando, mas agora falta um oponente que faça sentido.”