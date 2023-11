Jake Paul diz que Andre August não luta por dinheiro, posso empatar!

A criança problemática de 26 anos está enfrentando um boxeador profissional de 35 anos André Agosto em Orlando no próximo mês… o que é um grande contraste com seus habituais oponentes de renome, como Fúria de Tommy , Nate Diaz dar Anderson Silva .

“Esta é provavelmente apenas uma luta pelo ponto de equilíbrio para mim”, disse Jake Michael Babcock é o TMZ Esportes O programa de TV é FS1. “Provavelmente nem vou ganhar dinheiro com isso. Quem sabe qual será o resultado. São US$ 200 mil para um jato particular voar por aí só para me levar até lá e voltar.”