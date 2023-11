Jake Paul não acredita na aposentadoria de Logan Paul no boxe: ‘Ele tem tanta luta dentro dele’

Jake Paul não acha que seu irmão Logan realmente parou de lutar.

No início desta semana, Logan Paul anunciou que provavelmente havia encerrado sua curta carreira no boxe, dizendo que pretende concentrar seu tempo no wrestling profissional daqui para frente. Mas apesar do que seu irmão disse, Jake Paul permanece cético, esta será a última vez que os fãs o verão dentro do círculo quadrado.

“Não acredito nisso”, disse Paul na quarta-feira A hora do MMA. “Não sei quando ele vai lutar, mas ele tem muita luta dentro dele. Ele está entrando em seu auge atlético. Acho que ele vai lutar de novo, com certeza.”

O anúncio de Logan Paul veio um mês depois de ele derrotar Dillon Danis em seu confronto bizarro no Misfits’ PRIME Card, onde Paul venceu por desqualificação após Danis tentar finalizá-lo na rodada final. Se essa foi a luta final de sua carreira no boxe, foi decididamente menos ambiciosa do que a de seu irmão, já que o Paul mais velho competiu apenas quatro vezes, enfrentando seu agora parceiro de negócios KSI em uma competição amadora e profissional (empatando uma vez e perdendo uma) e então participando de uma luta de exibição sem pontuação com Floyd Mayweather em 2021.

Mas, apesar desses quatro confrontos de alto nível, um dos principais impulsionadores do êxodo de Paul do boxe parece ser o dinheiro. Ao anunciar sua aposentadoria, Logan Paul disse à Fox Business que estava se aposentando porque: “Não há dinheiro no boxe. Toda empresa está falindo.”

Uma possível opção para resolver esse problema seria um muito comentado confronto com seu irmão, Jake. Depois que os dois começaram uma discussão acalorada no podcast de Logan sobre suas realizações no boxe, muitos acreditaram que os dois poderiam eventualmente se enfrentar no ringue. Dada a sua popularidade e o enredo envolvido, esse confronto sem dúvida atrairia grande interesse, se isso fosse necessário para atrair Logan de volta ao ringue. No entanto, os dois irmãos Paul já rejeitaram a ideia, e Jake diz que, na verdade, toda a situação foi exagerada para começar.

“Acho que essas coisas acontecem em famílias e especialmente entre irmãos que estão no mesmo setor, com dois anos de diferença”, disse Jake Paul. “Isso é normal, mas não precisava ser tratado publicamente. Mas ei, quer saber? No final do dia, somos humanos. Cometemos tantos erros e navegar neste mundo não é fácil. Estamos apenas fazendo o melhor que podemos e, no final do dia, apenas descobrindo o que podemos fazer.”

Embora a carreira de Logan Paul no boxe tenha sido estranha, sua incursão no wrestling profissional foi muito mais bem-sucedida. Paul está atualmente contratado pela WWE, onde suas lutas são geralmente bem recebidas pela indústria. No início deste mês, ele ganhou o WWE United States Championship no evento da empresa Jóia da Coroa evento na Arábia Saudita.