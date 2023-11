Jake Paul vê a luta dos seus sonhos acontecendo contra Canelo Alvarez

Jake Paulo, o famoso Youtuber que se aventurou no mundo do boxe, faz questão de tornar realidade a luta dos seus sonhos e é contra um dos melhores lutadores do mundo atualmente… Saul “Canelo” Álvarez.

Apesar da clara aversão do mexicano ao boxe do YouTube, Paul afirma que esta luta vai acontecer.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

O influenciador já expressou diversas vezes que quer lutar contra uma das maiores estrelas do boxe, Canelo Álvareze ele parece estar concentrando todo o seu treinamento em enfrentá-lo.

“Canelo mostrou e disse em entrevistas que tem interesse nisso. Então, acho que estamos mais próximos do que pensávamos”, disse Paul ao The MMA Hour.

“É estranho dizer isso agora, quando há três ou dois anos eu disse isso, acreditei desde o primeiro dia, mas todo mundo estava tipo, ‘Quem diabos é esse garoto? Cale a boca desse garoto’, mas agora é muito real.”

Jake Paul acredita que está pronto para a luta de Canelo

Apesar de sua derrota para Tommy Fury em fevereiro e após sua vitória Nate Diaz em agosto, Jake Paul retornará aos ringues no dia 15 de dezembro contra Segundo agostoum lutador pouco conhecido com cartel de 10-1-1, mas que com certeza vai brigar pelo Youtuber.

Jake Paul insiste em buscar desafios significativos e enfrentar o campeão das quatro divisões, que deixou claro que tem outros objetivos na carreira, mas não descarta completamente uma briga com o jogador de 26 anos, sete anos mais novo que o mexicano.

“Acho que o caminho que estou trilhando agora me prepara no futuro para lutar contra o Canelo”, continuou.

“Estou até mostrando a ele que posso lutar dez ou 12 rounds e fiz isso com boxeadores profissionais legítimos e os venci. de competição, acho que contra o Canelo será uma luta muito interessante.”

Embora a perspectiva de uma luta entre Jake Paul e Canelo Alvarez pode ser uma surpresa para muitos, o mundo do boxe passou por uma mudança nos últimos anos com o envolvimento de celebridades e figuras da mídia em eventos de alto nível.

A combinação de entretenimento e esporte tem gerado um interesse significativo nessas lutas, e Jake Paul busca capitalizar essa tendência, com Canelo ainda em busca de um desafio, mas não descarta uma briga com Jake quando sua carreira profissional terminar.