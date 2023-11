Jalen Carter revela como desmontar o jogo de Patrick Mahomes: “Vi no YouTube e me pareceu uma boa ideia”

Etodo mundo considera Patrick Mahomes quase invencível; ele tem a quinta melhor classificação (93,8) e a quarta melhor média de jardas por passe (7) entre os zagueiros com mais de 350 passes lançado nesta temporada. No entanto, até ele tem um ponto cego, e Jalen Carter descobriu isso.

Durante o primeiro tempo do jogo entre os Chefes de Kansas City e a Filadélfia Eagles na semana 11 do NFL, Mahomes apressou seu ataque para chegar ao alcance do field goal com nove segundos no relógio.

Foi então que aconteceu: enquanto Mahomes bateu a bola para parar o relógio, tackle defensivo Jalen Carter se jogou aos pés do quarterback e quase interceptado a bola… quase.

A pele de porco ricocheteou no do defensor mãos e estava fora de seu alcance, para grande alívio de Mahomeso Chefese a Estádio Ponta de Flecha fica.

Eu vi na internet: Carter

Em entrevista após o jogo, que Filadélfia venceu por 24-17, Carter admitiu que teve a ideia do lugar menos esperado: um YouTube vídeo.

“Eu vi na internet; já vi no YouTube. Alguns ensino médio o garoto tentou e realmente pegou a bola. Eu pensei: ‘Essa é uma boa ideia'”. Carter explicou.

Quando a jogada se apresentou, o defensor sabia que as circunstâncias eram perfeito para tentar a façanha. “Eu sabia que eles iriam aumentar, então tentei ir em frente”, Carter disse Eliot Shorr-Parks do WIP.

Uma peça do ensino médio que quase derrotou Mahomes

Embora seja a primeira vez que alguém tenta isso em um profissional nível, mais de um ensino médio menino já tentou isso em jogos oficiais, com variado resultados.

Assim como Carter disse, em seu vídeo, o jogador conseguiram, mas outros não tiveram a mesma sorte. Agora só resta saber se isso se tornará uma tendência que NFL os quarterbacks terão que estar atentos.