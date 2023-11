Jalen Hurts corre para vencer o TD enquanto os Eagles superam os Bills no thriller OT

Jalen dói marcou o touchdown da vitória em um empate de quarterback faltando 2:37 para o final da prorrogação, e o Filadélfia Eagles venceu o Buffalo Bills por 37 a 34 em um domingo frio e chuvoso.

Filadélfiade Jake Elliott empatou o jogo com um field goal de 59 jardas faltando 20 segundos para o final. Depois de Contas avançou com um field goal na primeira posse de OT, Machuca correu praticamente intocado para o placar de 12 jardas que fez dos Eagles o único time com 10-1 na NFL.

Hurts lançou para três touchdowns e correu para mais dois, e superou Josh Allen de Búfalo enquanto recuperava os Eagles de uma desvantagem de 17-7 no intervalo pelo segundo jogo consecutivo.

Machuca saiu do campo com os braços estendidos em comemoração enquanto os fãs rugiam. Ele bateu DeVonta Smith para recepções de 17 e 11 jardas no OT, e D’Andre Swift teve uma corrida de 16 jardas para ajudar a preparar o TD de Hurts.

Allen arremessou para 339 jardas e dois touchdowns e correu para dois gols para o Contas (6-5), que corre o risco de perder os playoffs após vencer o AFC Leste últimos três anos. Mas ele foi interceptado no quarto período por James Bradbury, preparando o passe de TD de 29 jardas de Hurts para Olamide Zaccheaus para uma vantagem de 28-24 no Philly.

Allen usou uma corrida de 15 jardas e uma penalidade violenta de 15 jardas na primeira tentativa do OT para colocar o Contas em posição para a vitória. Tyler baixo – que havia perdido dois field goals – acertou o chute verde de 40 jardas faltando 5:52 para o final do OT.

Hurts finalizou 18 de 31 para 200 jardas com uma interceptação em um confronto entre dois dos QBs mais dinâmicos da NFL.

O Hurts jogou um primeiro tempo miserável, arremessando 33 jardas, enquanto os Eagles tiveram 99 jardas no total. Mas pelo segundo jogo consecutivo, o candidato a MVP recuperou os Eagles de uma desvantagem de 10 pontos no intervalo. Ele acertou AJ Brown de 3 jardas e Smith de 10 jardas para trazer Philly de volta ao jogo.

Aproveitando o campo curto após a escolha de Allen, os Eagles enfrentaram o terceiro para o 15º lugar. Hurts rolou para a esquerda e quase parecia sem opções quando acertou Zaqueu, que usou as duas mãos e abraçou a bola contra o peito ao cair no final da end zone.

LESÕES

Eagles: RT Lane Johnson estava inativo devido a uma lesão na virilha. … DE Fletcher Cox também sofreu uma lesão na virilha.

BLUE DO KICKER

Bass teve uma tentativa de field goal bloqueada no final do primeiro tempo e errou uma cesta de 48 jardas no início do terceiro.

DEFINITOR DE REGISTRO

Eagles DE Brandon Graham estabeleceu um recorde de equipe ao jogar seu 189º jogo na temporada regular da carreira. … Kicker David Akers manteve a marca em 188 jogos.

A SEGUIR

Os Bills se despedem antes de jogar em Kansas City em 10 de dezembro.

Os Eagles recebem o San Francisco no próximo domingo em uma revanche do campeonato da NFC.