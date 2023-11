Jamahal Hill revela cronograma de retorno, disputa pelo título ‘garantida’

Jamahal Hill estará na frente e no centro da luta pelo título dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka e Alex Pereira no UFC 295. Ele planeja desafiar o vencedor em 2024.

O título vago está em disputa depois que Hill sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em um jogo de basquete em julho, o que o forçou a se submeter a uma cirurgia. Hill acabou abrindo mão do título enquanto se recuperava – o mesmo movimento que Prochazka fez depois de ganhar o cinturão e precisar de uma cirurgia no ombro.

Embora tenha sido difícil desistir de um título que havia conquistado seis meses antes, Hill sabia que era a coisa certa a fazer, especialmente com Prochazka pronto para retornar.

“Originalmente, quando isso aconteceu, esse foi meu primeiro pensamento [to hold onto the title], mas o fato é que eles já tinham um acordo fechado com Jiri”, disse Hall em entrevista ao MMA Fighting. “Jiri não apenas desocupou o título. Ele não estava apenas sendo um samurai e desocupando seu título. Foi fortemente sugerido [he should vacate]. Foi feito um acordo onde ele lutaria por isso após seu retorno.

“Então sempre que você me pegar e eu me machucar, a gente deveria lutar, e eu estou com o cinturão, e ele prometeu uma luta pelo título. Foi meio certo fazer a mesma coisa.”

Depois de abrir mão do título, Hill foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles rompido, com o famoso médico Dr. Neal ElAttrache realizando a cirurgia.

ElAttrache é amplamente considerado um dos melhores cirurgiões ortopédicos do mundo e realizou operações em vários atletas importantes, incluindo o astro do UFC Conor McGregor, bem como Georges St-Pierre e Francis Ngannou. No que diz respeito às lesões de Aquiles, ElAttrache também realizou recentemente uma cirurgia no quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, depois de ter sofrido o mesmo destino de Hill em seu primeiro jogo da temporada da NFL.

Para alguma surpresa, Rodgers não apenas se levantou rapidamente depois que ElAttrache reparou seu tendão de Aquiles rompido, mas o quatro vezes MVP da NFL também provocou que poderia retornar a campo antes do final da temporada de 2023.

Hill diz que a ruptura do tendão de Aquiles aconteceu em circunstâncias diferentes das de Rodgers, mas ambos podem retomar suas carreiras mais cedo do que o esperado.

“Tive tendinose no tendão onde ele foi danificado por um longo período de tempo, e esse dano acabou levando à ruptura”, disse Hill sobre sua lesão. “Ao contrário de talvez você esteja com cólicas, ou pode enfraquecer um dia, e então você faz o movimento na hora errada e ele estala. Você volta um pouco mais rápido do que isso, ao contrário da tendinose, com o fluxo sanguíneo do tendão sendo fraco com o tempo. Parte do tecido do tendão morrendo e coisas assim.

“Acho que também com [Aaron Rodgers], havia um grande atacante de 300 libras deitado de costas, girando com aquele movimento, com aquele pivô. Então eu acho que isso também teve muito a ver com isso. Existem diferentes níveis de ruptura nisso também.”

A tendinose é a “degeneração do colágeno do tendão em resposta ao uso excessivo crônico”, que pode eventualmente contribuir para uma lesão grave como a que Hill sofreu.

Dito isso, Hill ainda segue dentro do cronograma para ser liberado para voltar aos treinos completos de MMA no início de 2024. Ele já planeja seu eventual retorno ao UFC.

“Olhando, esperançosamente, seis meses após a cirurgia [to get back to training]”, disse Hill. “Nada mal. Pretendo retornar no segundo trimestre do ano.

“O processo de recuperação tem sido bom. Na verdade, foi muito mais rápido do que eu pensava. Tenho feito bons progressos. Já faz um tempo que estou andando. Estou voltando aos meus calçados e coisas normais. Apenas indo devagar. Estávamos indo devagar, mas agora é um pouco mais agressivo. Esperamos atingir a marca de seis meses para voltar e ser contratado.”

Quanto ao que aguarda seu retorno, Hill não se importa muito com quem detém o título, desde que tenha a chance de ser campeão novamente. Ele pode ter desistido do cinturão para que a categoria avançasse, mas o UFC prometeu que ele ainda será tratado como campeão quando retornar.

“Eu estava garantido quando voltar, terei a luta pelo título”, disse Hill. “[I will receive] a mesma bolsa de campeão e pontos de pay-per-view.”