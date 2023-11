Jamef Transportes SEGUE com mais de 80 VAGAS abertas!

A Jamef Transportes, famosa empresa especializada no transporte de cargas fracionadas que há 60 anos deixa a sua marca pelas ruas e estradas do Brasil, está contratando funcionários em vários estados do país. Dessa forma, antes de falar mais sobre, verifique quais são as opções disponíveis no presente momento:

Ajudante de Carga – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Ajudante de Carga – Bauru – SP – Efetivo;

Analista Administrativo de Operações – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de BI Pleno – Contagem – MG – Efetivo;

Analista de DHO (Treinamento) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Digital SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Patrimônio – Contagem – MG – Efetivo;

Analista de Processos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas – Osasco – SP – Efetivo;

Aprendiz – São Paulo – SP e Natal – RN – Aprendiz;

Arrumador (a) de Carga – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente de CCO – São João de Meriti – RJ – Efetivo;

Assistente de Cotação – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Cotação – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente de Tráfego – Serra – ES – Efetivo;

Assistente Operacional (Corporativo) – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente de Coleta – Curitiba – PR – Efetivo;

Atendente de SAC – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (Contabilidade) – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar de CCO – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar de Monitoramento (CFTV) – Osasco – SP – Efetivo;

Auxiliar de Tráfego – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Operacional (Expedição) – Joinville – SC – Efetivo;

Auxiliar Operacional (Expedição) – Biguaçu – SC – Efetivo;

Dentre outras.

Mais sobre a Jamef Transportes

Dando mais detalhes sobre a Jamef Transportes, trata-se de uma empresa com mais de 50 anos de história. Isto é, a mais de meio século deixa a sua marca pelas ruas e estradas do Brasil. Além disso, está em todo território nacional, de Norte a Sul do país, distribuídos em 32 filiais.

Em relação ao propósito, vale a pena ressaltar que a Jamef Transportes se vê muito além de uma simples firma de transportar encomendas. É uma companhia que se orgulha de construir seus passos com colaboração, lealdade, integridade e ética. Ao todo, soma mais de 3700 apaixonados por conectar todas as pontas do Brasil.

Como enviar o seu currículo?

Para se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Confira alguns benefícios



Vale-Refeição;

Estacionamento;

Assistência Médica (Bradesco Saúde);

Assistência Odontológica (Bradesco Dental);

Cesta Básica;

Seguro de Vida;

Convênio Farmácia;

Parceria de apoio psicológico (Vittude);

Parceria com a Gympass.

